SPORT

Grasski: Tina Hetfleisch holt Gold bei Junioren-WM

Die Erfolgsserie der burgenländischen Grasski-Läuferinnen bei der Junioren-WM in Rettenbach (Bezirk Oberwart) geht weiter. Tina Hetfleisch aus Oberdorf holte sich am Freitag Gold in der Superkombination.