Burgenland holt so viele Medaillen wie kein anderes Bundesland

Die burgenländischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen vierzehn Medaillen von den World Games mit nachhause. Das Burgenland sorgte damit für die meisten Medaillen im Vergleich der Bundesländer. Dreimal Gold, siebenmal Silber und viermal Bronze stehen in der Bilanz für die kleine Gruppe aus dem Burgenland.

„Stimmung war ausgezeichnet“

Die Goldmedaillen gingen an Andre Kowald von Pro Mente Kohfidisch im Bowling und an die beiden Radsportler Hans Peter Fleck und Thomas Nagy im Zwei-Kilometer-Zeitfahren. Aber auch in der Leichtathletik und im Powerlifting gab es Medaillen. Er freue sich sehr darüber, dass die burgenländischen Sportlerinnen und Sportler gezeigt hätten, wie viel sie für die World Games trainiert hätten, so Betreuer Sebastian Koller von den Special Olympics Burgenland.

Special Olympics Burgenland/Sebastian Koller

Für Sebastian Koller ist ein persönlicher sportlicher Höhepunkt nur schwer definierbar. Es sei jeden Tag an den Sportstätten viel los gewesen und die Stimmung sei ausgezeichnet gewesen, so Koller. Am Sonntag gingen die World Games mit der Schlussfeier für die rund 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 190 Ländern zu Ende. Insgesamt gab es für Österreich dreizehnmal Gold, sechzehnmal Silber und sechzehnmal Bronze. Die nächsten Weltspiele sind die Winter Games 2025 in Turin.