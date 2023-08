Erstmals Burgenländer bei Leichtathletik-WM

Seit 1983 werden Leichtathletik Weltmeisterschaften ausgetragen. Bisher hat noch kein Burgenländer daran teilgenommen. Raffael Pallitsch schaffte es jetzt, sich für den 1.500-Meter-Lauf bei der WM in Budapest zu qualifizieren. Das sei ein „unglaublich großer Erfolg“ für ihn, sagte Pallitsch gegenüber dem ORF Burgenland. „Das bedeutet mir unglaublich viel, da dabei sein zu können.“

Pallitsch will positiv überraschen

Die Startplätze bei dieser WM werden über eine eigene Rangliste vergeben. Gelaufene Zeiten und gute Platzierungen bei den Wettkämpfen bringen die entsprechenden Punkte. Pallitsch qualifizierte sich als einer der Letzten für das Kontingent der 60 Läufer bei der WM-Konkurrenz über 1.500 Meter. In Budapest will er positiv überraschen: „Von der Einschätzung her im Vorhinein kann man sagen, dass ein Erreichen von einem Halbfinale nicht sehr wahrscheinlich ist. Ich glaube aber, dass aufgrund von gewissen taktischen Qualitäten, die ich habe, ich mir trotzdem Chancen ausrechnen kann – das muss auch der Anspruch sein.“

Zwei Wochen intensives Training

Pallitsch wagte vor zwei Jahren ein Comeback, um sich den Traum von der Teilnahme an Großereignissen wie einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen zu verwirklichen – mehr dazu in Raphael Pallitsch will zu Olympia 2024. Die Vorbereitung für die WM in Budapest, die am 19. August beginnt, wird intensiv. „Dann stehe ich hoffentlich in Bestform an der Startlinie und kann zeigen, was ich noch im Köcher habe“, so Pallitsch. Neben dem Oggauer nehmen noch weitere sechs Sportlerinnen und Sportler an der WM in Budapest teil.