Raphael Pallitsch will zu Olympia 2024

Um den Traum von Olympia wahr werden zu lassen, hat sich Raphael Pallitsch von seinem Job als Lehrer sogar karenzieren lassen. Ein Masterstudium in Ethik macht das möglich, daneben liegt der Fokus zu 100 Prozent auf dem Sport, denn sein Ziel sind die Olympischen Spiele. „Und ich werde das auch mit der größten Vehemenz und der stärksten Akribie, die ich aufbringen kann, verfolgen“, so der 32-Jährige aus Oggau im Bezirk Eisenstadt-Umgebung.

ORF

Bereit, alles zu geben

„Ich will nicht sagen, dass ist es nicht schaffen werde, aber wenn man es in Prozent fasst, stehen die Chancen sehr schlecht. Ich würde sagen 5 zu 95. Andererseits muss man sagen, vor einem Jahr sind sie vielleicht noch 1 zu 99 gestanden und jetzt 5 zu 95 und ich gehe davon aus, dass ich dieses Verhältnis zu meinen Gunsten verändern kann in den nächsten zwei Jahren“, so Pallitsch. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 sei jedenfalls oberstes Ziel.

ORF

Für Olympia hat der 32-Jährige auch seine bevorzugte Distanz geändert: Anstatt auf der 800-Meter-Distanz liegt die Hoffnung jetzt auf den 1.500 Metern. In seinem Alter sei es leichter, die Ausdauer statt der Schnelligkeit zu verbessern. An Talent und Ehrgeiz mangelt es auf alle Fälle nicht: Raphael Pallitsch ist bereit, für seinen Traum alles zu geben.