Sport

Leichtathletik-WM: Pallitsch mit persönlicher Bestleistung

Der Oggauer Raphael Pallitsch stellte am Samstag bei der Leichtathletik-WM in Budapest über 1.500 Meter eine neue persönliche Bestzeit auf und hat die Erwartungen übererfüllt. Seine 3:36,47 Minuten waren an diesem Abend die 26.-schnellste Zeit und reichten daher nicht für den Aufstieg.