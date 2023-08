Pallitsch: Als erster Burgenländer zur Freiluft-WM

Für Raphael Pallitsch ist es bald soweit: Am Samstag startet Pallitsch bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Die Nervosität steigt: „Der Schlaf ist nicht mehr so intensiv, man wacht auf, man denkt darüber nach. Aber die Vorfreude ist trotzdem immens“, so Pallitsch. Der Oggauer ist der erste Burgenländer überhaupt, der bei Freiluft-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik dabei ist.

„Das ist großartig. Ich hab das selber nicht gewusst. Ich bin nicht so statistikaffin, was diese Dinge betrifft, aber wie ich das gehört hab, war das auf jeden Fall nochmal ein Stück Extrafreude“, so Pallitsch. 2012 ist Raphael Pallitsch schon einmal bei einer Weltmeisterschaft angetreten, damals schafft er es in Istanbul in der Halle ins Halbfinale. Dass es für ihn mit 33 jetzt noch mit einer WM-Teilnahme unter freiem Himmel klappt, damit haben viele nicht mehr gerechnet.

Starke Rückkehr nach Karriereende

2015 beendete Pallitsch verletzungsbedingt mit nur 25 Jahren seine Karriere. Vor zwei Jahren packte ihn wieder die Lust auf den Laufsport, und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Erst im Juni verbesserte er in der WM-Stadt Budapest seine neue persönliche Bestzeit – mehr dazu in Raphael Pallitsch: Bestleistung und Sieg. Die Qualifikation für die WM ist der Höhepunkt seiner zweiten Karriere.

„In so einer globalen Sportart mehr oder weniger unter den Top 50 zu sein, ist etwas, was mir eigentlich erst die letzten Wochen bewusst geworden ist und was das für ein Erfolg eigentlich ist, auch aus einer gewissen objektiven Sicht“, so Pallitsch. Was das Sportliche betrifft, kann Pallitsch in Budapest nur überraschen. Ziel ist jedenfalls der Einzug ins Halbfinale. „Man muss das rational sehen. Ich bin von der Startliste gesehen von den 56 Teilnehmern die Nummer 54. Ich muss unter die ersten 24 kommen nach der ersten Runde und das wird einfach sehr sehr schwer“, so Pallitsch.

Schon jetzt „ungalublich tolle Saison“

Ob Halbfinale oder nicht – Pallitsch versucht positiv zu denken: „Was dort passieren wird, nehme ich mit, so wie es ist. Wenn ich aufsteigen sollte, würde das alles emotional toppen was ich bis jetzt erlebt hab in dem Sport. Wenn es nichts wird, ist es immer noch der Abschluss einer unglaublich tollen Saison“, so der Oggauer.