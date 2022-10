Burgenland wählt

Die genauen Wahlzeiten sind in allen Gemeinden unterschiedlich, spätestens um 16.00 Uhr ist aber überall im Burgenland Wahlschluss. Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen haben ihre eigenen Regeln: Es sind vor allem Persönlichkeitswahlen mit unmittelbaren Auswirkungen auf das persönliche Lebensumfeld.

Mehr als 12.000 Kandidatinnen und Kandidaten

Bei den Wahlen treten 520 Ortsgruppen mit mehr als 12.000 Kandidatinnen und Kandidaten an, von denen 420 das Bürgermeisteramt anstreben. Es sind nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der Parlamentsparteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und NEOS. In jeweils 18 Gemeinden hoffen auch die impfkritische MFG und die Liste „Klartext“, die aus dem Team HC Strache hervorgegangen ist, auf Wählerstimmen. Außerdem stehen 72 Bürgerlisten, die zu keiner Partei gehören, zur Wahl.

Der Wahlkampf gestaltete sich, im Schatten von Tirol- und Bundespräsidentenwahl, eher schaumgebremst. Regionale Themen wurden weitgehend von Energiekrise, Teuerung und der Flüchtlingssituation an der Grenze überlagert.

SPÖ aktuell Nummer eins bei Bürgermeisterämtern

„Bürgermeisterpartei“ im Burgenland ist aktuell die SPÖ mit 85 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Sie gewann bei den letzten Bürgermeisterwahlen vor fünf Jahren 83 Bürgermeisterämter, seitdem kamen noch die Bürgermeistersessel in Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) und Heugraben (Bezirk Güssing) dazu – mehr dazu in Erdrutschsieg für SPÖ in Heugraben und Lutzmannsburg: Roman Kainrath neuer Bürgermeister. Die ÖVP besetzt 82 Bürgermeisterämter und unabhängige Listen vier.

SPÖ-Ziel: Bürgermeister und Mandate dazugewinnen

Wahlziel der SPÖ ist es laut Landesgeschäftsführer Roland Fürst, den Abstand zur ÖVP deutlich zu erhöhen, in Prozenten und Mandaten zuzulegen und zwei bis vier Bürgermeisterämter dazuzugewinnen – mehr dazu in SPÖ für Wahlsonntag optimistisch. Bei den Gemeinderatswahlen vor fünf Jahren kam die SPÖ im Burgenland auf 44,4 Prozent.

Heuer tritt die SPÖ in allen 171 Gemeinden an, bei den Bürgermeisterwahlen gibt es in 166 Gemeinden eine SPÖ-Bürgermeisterkandidatur – mehr dazu in GR-Wahl: SPÖ setzt auf Pflege und Mindestlohn. Bereits jetzt steht fest, dass Österreichs jüngster Bürgermeister, Fabio Halb (SPÖ), in Mühlgraben im Amt bleibt. Der 25-Jährige hat keinen Gegenkandidaten.

ÖVP-Ziel: Auf „Augenhöhe“ bleiben

Auch die ÖVP hat für den Wahlsonntag ein klares Wahlziel formuliert. Sie will auf „Augenhöhe“ mit den Sozialdemokraten bleiben – mehr dazu in ÖVP bekräftigt Wahlziele. Man wolle das starke Niveau der letzten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen halten, so ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Die ÖVP steht heute bei den Gemeinderatswahlen in 166 Gemeinden zur Wahl. Bei den Bürgermeisterwahlen gibt es in 156 Gemeinden ÖVP-Kandidaturen. Bei den Gemeinderatswahlen vor fünf Jahren kam die ÖVP im Burgenland auf 42,1 Prozent der Stimmen – mehr dazu in GR-Wahl: ÖVP-Auftakt mit Kanzler.

FPÖ-Ziel: Ein Bürgermeister und Einzug in Stadtsenate

Die FPÖ hofft auf einen Bürgermeister und den Einzug in Stadtsenate. Insbesondere dort, wo sie bereits etabliert ist, will sie stärker werden – mehr dazu in Petschnig: FPÖ will Bürgermeister bei GR-Wahlen. Man geht heuer mit weniger Kandidatinnen und Kandidaten in die Wahl als 2017.

Man habe heuer leider nicht diese Breite wie damals, aber man konzentriere sich auf die FPÖ-Kerngemeinden und Stärken und sei sehr zuversichtlich, so FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig – mehr dazu auch in GR-Wahl: FPÖ mit blauen Kernthemen. Die FPÖ tritt diesmal in 71 Gemeinden an, in 44 gibt es eine FPÖ-Bürgermeisterkandidatur. Bei den Gemeinderatswahlen 2017 kam die FPÖ im Burgenland auf 6,3 Prozent der Stimmen.

Grünen-Ziel: Einzug in 22 Gemeinderäte

Die Grünen wollen überall dort, wo sie antreten, in den Gemeinderat kommen und in großen Gemeinden, wo man schon sehr viel gestalte, stärker werden, sagte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik über das Wahlziel – mehr dazu in Grüne: Wahlfinale mit Kogler.

In 22 Gemeinden bewerben sich Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen heuer um Wählerstimmen, in acht davon kämpft man auch um das Bürgermeisteramt. Das sind weniger Kandidaturen als 2017, als die Grünen bei den Gemeinderatswahlen im Burgenland auf 1,9 Prozent der Stimmen kamen.

NEOS-Ziel: Einzug in fünf Gemeinderäte

Die NEOS sind im Burgenland bisher nur in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) im Gemeinderat vertreten. Sie erreichten 2017 burgenlandweit 0,3 Prozent der Stimmen bei den Gemeinderatswahlen. Heuer gibt es in insgesamt fünf Gemeinden NEOS-Kandidaturen, in vier davon auch für das Bürgermeisteramt. NEOS-Wahlziel ist der Einzug in diese fünf Gemeinderäte – mehr dazu in NEOS: Wahlkampf-Hilfe von der Parteichefin.

Knapp 14 Prozent nutzen vorgezogenen Wahltag

Die ersten Wählerinnen und Wähler gaben im Burgenland schon am Freitag vor einer Woche, beim vorgezogenen Wahltag, ihre Stimme ab – oder auch per Briefwahl. Insgesamt wurden für die Wahlen 26.637 Wahlkarten ausgestellt – mehr dazu in Mehr Wahlkarten als vor fünf Jahren.

Das Angebot eines zweiten Wahltages kommt an: Im Burgenland wählten bereits 13,84 Prozent der Wahlberechtigten – mehr dazu in Vorgezogener Wahltag gut angenommen. Unter den 277.477 Wahlberechtigten bei diesen Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen sind 26.814 Menschen, die einen Nebenwohnsitz im Burgenland haben, und 17.898 Unionsbürger.