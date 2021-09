Kacsits neuer Bürgermeister von Deutschkreutz

Kacsits setzte sich in der Gemeinderatssitzung im dritten Wahlgang gegen Petra Aminger, Kandidatin von Köllys Liste, durch. Die SPÖ war mit Johann Steinhofer angetreten. In den ersten beiden Wahlgängen kam es im Gemeinderat zu keiner Mehrheit, weil alle drei darin vertretenen Parteien ihren eigenen Kandidaten unterstützen. Im dritten Wahlgang fiel dann die Entscheidung zwischen Aminger und Kacsits. Der ÖVP-Kandidat setzte sich mit 14 zu 8 Stimmen durch, eine Stimme war ungültig.

Kölly trat zurück

Die Wahl eines neuen Bürgermeisters war mit Köllys Rücktritt notwendig geworden. Der 67-Jährige, der rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs und Anstiftung zur falschen Beweisaussage schuldig gesprochen wurde, will sich in die Pension verabschieden. Er war im Dezember 2020 verurteilt worden, weil er vor der Kommunalwahl 2017 mehrere Wahlkarten-Stimmzettel selbst ausgefüllt haben soll. Seine Nichtigkeitsbeschwerde wurde zurückgewiesen. Die Höhe der Strafe ist noch offen – mehr dazu in Amtsmissbrauch: Köllys Beschwerde abgewiesen.

Der Zeitpunkt für seinen Rückzug war gezielt gewählt. Kölly wollte für einen Nachfolger Platz machen, ohne vorzeitige Neuwahlen auszulösen. Weil er erst nach dem Stichtag für die Kommunalwahlen 2022 am vergangenen Samstag abtrat, konnte der Gemeinderat den neuen Bürgermeister wählen – mehr dazu in Bürgermeisterwechsel in Deutschkreutz.

Gratulationen von der Parteispitze

„Ich freue mich, dass es so ausgegangen ist“, sagte Kacsits nach der Wahl zur APA. Er werde sich jetzt einarbeiten, die Arbeit werde ihm wohl „nicht ausgehen“, betonte der neue Deutschkreutzer Bürgermeister, der unter anderem Bauplätze, den Bahnhof und die Straßen als wichtige Themen hervorhob.

Gratulationen kamen von ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas, die „ein neues Kapitel für Deutschkreutz“ aufgeschlagen sahen.