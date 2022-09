Vorgezogener Wahltag gut angenommen

Im Burgenland haben am Freitag 38.389 Wahlberechtigte die Möglichkeit genutzt, am vorgezogenen Wahltag ihre Stimme bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl abzugeben, teilte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) mit. Dies entspricht 13,84 Prozent der insgesamt 277.477 Wahlberechtigten. Eisenkopf zeigte sich in einer Aussendung am Freitagabend erfreut über die höhere Wahlbeteiligung. Dies bestätige „wie wichtig dieses Angebot für die Wählerinnen und Wähler ist“. Die Beteiligung war größer als 2017. Damals waren es genau 11,86 Prozent. Diesmal waren es knapp zwei Prozentpunkte mehr.

Kuverts aufbewahrt bis 2. Oktober

Um 12.00 Uhr öffnete zum Beispiel das Kulturzentrum in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) seine Tore und kurz darauf gaben auch schon die ersten Wähler ihre Stimmen ab. In Siegendorf herrschte ein gemächliches Kommen und Gehen. In Stegersbach (Bezirk Güssing) war das Wahllokal im Gemeindeamt zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr geöffnet.

In Wolfau (Bezirk Oberwart) war das Wahllokal in der Volksschule zwischen 18.00 und 20.00 Uhr geöffnet. Auch dort wurde der erste Wahltag sehr gut angenommen. Fast 13 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Die Kuverts mit den Stimmzetteln werden nun versiegelt aufbewahrt und am Wahlsonntag – 2. Oktober – ausgezählt.

Wählerinnen und Wähler am vorgezogenen Wahltag

Vorzugsstimme aufgewertet

Die insgesamt 339 Sonderwahlbehörden und Wahllokale hielten am Freitag meist von 17.00 Uhr oder 18.00 Uhr Uhr bis 19.00 Uhr oder 20.00 Uhr offen. Am längsten konnte man in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Gattendorf und Pama (Bezirk Neusiedl am See) wählen, nämlich bis 21.00 Uhr.

277.477 Personen sind wahlberechtigt. Die meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den 171 Kommunen zählt aktuell die SPÖ mit 85 roten Ortschefs. Die Wahlen finden dieses Jahr unter teils neuen Bestimmungen statt, so wurde etwa die Vorzugsstimme aufgewertet. Wahlberechtigt sind auch Zweitwohnsitzer.