ÖVP bekräftigt Wahlziele

Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Jahr 2017 gelang es der ÖVP, 82 Bürgermeisterämter zu erobern. Die SPÖ hatte mit 83 Bürgermeisterämtern nur um eines mehr. „Dieses starke Niveau, möchten wir bei dieser Gemeinderatswahl halten“, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Sagartz: „Andere Ausgangssituation“

Der Landesparteiobmann betonte aber, dass es derzeit durch die Krisen wie der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine oder der Inflation und den steigenden Energiepreisen eine andere Ausgangslage gebe. „Diese Krisen beeinflussen natürlich auch die Gemeinderatswahl. Aber nur Populisten vermischen diese Themen mit jenen Themen, um die es in den nächsten Tagen geht“, so Sagartz der auf Nachfrage ergänzte, dass er damit die SPÖ meine.

Weitere Aktionen geplant

„Etwas mehr als 100 Aktionen werden bis zur Wahl am Sonntag von unseren Kandidatinnen und Kandidaten absolviert. Vom Bürger-Frühstück über letzte Verteil-Aktionen, die eine oder andere Veranstaltung oder Last-Minute-Aktionen“, erklärte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas, der ebenfalls den Wahlkampf der SPÖ kritisierte.

Fürst: „Alles richtig gemacht“

„Wenn der ÖVP bei ihrem Wahlkampfabschluss nur die Kritik an der SPÖ bleibt, dann haben wir alles richtig gemacht. Der Vorwurf des Populismus von Seiten der ÖVP nicht ernst, wenn man bedenkt, dass diese Partei mit dem Märchen von der Schließung der Balkanroute leider Wahlen gewonnen hat “, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst zur Kritik der ÖVP.