Erdrutschsieg für SPÖ in Heugraben

262 Menschen waren wahlberechtigt. 157 Stimmen entfielen auf Walter Zloklikovits, 84 auf seinen ÖVP-Gegenkandidaten Manfred Orsolits, acht Stimmen waren ungültig und 13 Wahlberechtigte gingen nicht zur Wahl.

Zloklikovits bedankte sich in einer ersten Reaktion für das Vertrauen der Wähler. „Das Wichtigste ist eine Zusammenarbeit in der Gemeindestube. Das Nächste ist der Ausbau der Infrastruktur – da haben wir zwei Güterwegeprojekte“, so Zloklikovits.

SPÖ Burgenland

Erstmals seit 67 Jahren SPÖ-Bürgermeister

Erstmals nach 67 Jahren gelang es der SPÖ die Bürgermeisterwahl in Heugraben für sich zu entscheiden. „Ich gratuliere und freue mich für den künftigen Bürgermeister Walter Zloklikovits. Die letzten Monate seiner interimistischen Tätigkeit als Bürgermeister haben bereits gezeigt, dass er der richtige Mann für Heugraben ist. Er ist ein Macher! Die Sanierung der Gemeindestraßen und der Bau eines Pavillons am Kinderspielplatz wurden von ihm gleich angegangen und teilweise schon fertiggestellt“, so SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst gratulierte Walter Zloklikovits zum persönlichen Erfolg und sprach von einem äußerst positiven Zeichen im Hinblick auf die burgenlandweiten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Herbst 2022.

ÖVP dankt Manfred Orsolits für den Einsatz

Nach der Bürgermeisterwahl in Heugraben dankte der geschäftsführende ÖVP-Bezirksparteiobmann Bernd Strobl dem ÖVP-Kandidaten Manfred Orsolits für den Einsatz in den letzten Wochen und allen Bürgerinnen und Bürgern aus Heugraben, die Manfred Orsolits ihre Stimme gegeben haben. „Manfred Orsolits hat trotz schwieriger Ausgangslage einen engagierten und fairen Wahlkampf geführt. Leider hat es heute nicht geklappt. Gemeinsam mit dem Team der ÖVP-Heugraben blicken wir nach vorne und legen den Fokus auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im nächsten Jahr“, so Strobl.