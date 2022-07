Lutzmannsburg : Roman Kainrath neuer Bürgermeister

Kainrath begann im Jahr 2007 als Gemeinderat in Lutzmannsburg seine politische Karriere. Nach fünf Jahren im Gemeinderat wurde er 2012 Ortsvorsteher des Ortsteiles Strebersdorf und danach 2017 zum Vizebürgermeister der Gemeinde Lutzmannsburg gewählt. Im Jahr 2020 zog Kainrath als Abgeordneter für die SPÖ in den burgenländischen Landtag ein.

Kainrath will die Lebensqualität und die Möglichkeiten für die Gemeindebürger und -innen weiter erhöhen und neue Impulse für die drittgrößte Tourismusgemeinde des Burgenlandes setzen. Er hofft dabei auf eine gemeinsame und parteiübergreifende Zusammenarbeit für alle Lutzmannsburger und Strebersdorfer im Gemeinderat. Ebenfalls will Kainrath weiter daran arbeiten, dass der Zusammenhalt in der Gemeindebevölkerung gestärkt wird und seinem politischen Lebensmotto „Andere schlecht machen, macht einen selber nicht besser“ treu bleiben. Neuer Vizebürgermeister wurde Siegfried Tritremmel (ADL).

SPÖ Burgenland

16 SPÖ-Bürgermeister im Bezirk Oberpullendorf

Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gratulierte dem neuen Bürgermeister nach dessen Wahl. „Roman Kainrath lebt für die Kommunalpolitik. Als Landtagsabgeordneter bringt er auch viel Erfahrung mit für die Tätigkeit als Bürgermeister. Das wird den Lutzmannsburgerinnen und Lutzmannsburgern zugutekommen“, so Doskozil.

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, Landesrat Heinrich Dorner sagte, dass es ihn freue, dass Kainrath zum Bürgermeister gewählt wurde – nunmehr hält die SPÖ bei 16 Bürgermeistern im Bezirk Oberpullendorf. Roman Kainrath habe mit seiner umsichtigen und verbindenden Art Politik zu machen schon sehr viel erreicht und wird sich nun noch intensiver um die Gemeinde kümmern können, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

SPÖ Burgenland

Milan Nemling wird SPÖ-Spitzenkandidat in Jennersdorf

Milan Nemling ist der neue Spitzenkandidat in der SPÖ Jennersdorf. „Jennersdorf ist meine Heimat, ein Ort, den ich sehr schätze. Ich möchte hier nicht nur wohnen, sondern mitgestalten. Und dazu habe ich auch ein vollmotiviertes Team gewinnen können, angeführt von meinem Freund Oliver Stangl. Das motiviert mich umso mehr. Es gibt viel zu tun für unsere Stadt, wir sind voller Tatendrang“, so Nemling. Nemling kandidierte bei der Landtagswahl 2020 für die Grünen im Bezirk Jennersdorf.

SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist von Nemling überzeugt: „Milan Nemling ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er weiß ganz genau, was er will und was gut ist für die Menschen." Auch Bezirksparteivorsitzender Ewald Schnecker hält große Stücke von Nemling – er sei jung und würde vor innovativen Ideen nur so sprudeln. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst meinte, dass mit Milan Nemling und Oliver Stangl die Sozialdemokratie Jennersdorf eine zukunftsträchtige Alternative für die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl am 2. Oktober anbieten würde.