Mehr Wahlkarten als vor fünf Jahren

Die meisten Wahlkarten wurden – im Verhältnis zu den Wahlberechtigten – im Bezirk Güssing ausgegeben. Dort stellten 12,45 Prozent einen Antrag. Dahinter folgen der Bezirk Oberpullendorf (11,48 Prozent), die Freistadt Rust (10,7) und der Bezirk Oberwart (10,04). Das geringste Interesse gab es im Bezirk Mattersburg, wo lediglich 7,24 Prozent eine Wahlkarte erhielten.

Erstes Wahllokal öffnet um 6.45 Uhr

Abseits der Briefwahl hatten die Wähler, die am Sonntag verhindert sind, bereits am vergangenen Freitag die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. 13,84 Prozent nutzten diese Gelegenheit am vorgezogenen Wahltag – mehr dazu in Vorgezogener Wahltag gut angenommen. Für alle, die klassisch wählen wollen, öffnen am Sonntag 439 Wahllokale – das erste schon um 6.45 Uhr in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg). Wahlschluss ist um 16.00 Uhr.