Der Wahltag im ORF

Von Neusiedl am See bis Jennersdorf sind am Sonntag in allen Bezirken ORF-Redakteurinnen und Redakteure mit Kamerateams unterwegs, um über Wahlsiege und Wahlniederlagen zu berichten und um die Reaktionen der neuen und wiedergewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einzuholen.

So berichtet der ORF Burgenland

„Präsent sein, wo es spannend wird“

Für den ORF Burgenland seien Gemeinderatswahlen ein Großereignis, bei dem die ganze Mannschaft im Einsatz sei, so ORF-Landesdirektor Werner Herics. Mehr als 60 Redakteurinnen und Redakteure, Kameraleute und Technikerinnen und Techniker arbeiten für die Berichterstattung zusammen. „Unser Ziel ist es, dass wir überall dort, wo es spannend ist, wo es zu Veränderungen kommen kann – dass wir überall dort, präsent sind“, erklärte ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger.

Live-Ticker informiert online über Wahltag

Auf burgenland.ORF.at informieren wir mit einem Live-Ticker so zeitnah wie möglich über die Ereignisse des Wahltages und Sie finden hier auch alle Gemeindeergebnisse, sobald sie da sind. Der ORF-Teletext berichtet ab Seite 500 über die Wahlen im Burgenland.

Radio Burgenland berichtet ab 13.03 Uhr live

Radio Burgenland startet ab 13.03 Uhr die fünfstündige Live-Berichterstattung. Die Moderatoren Günter Welz und Georg Prenner berichten laufend über Ergebnisse und Reaktionen aus den 171 burgenländischen Gemeinden.

Live-Sendung in ORF 2 Burgenland startet um 17.05 Uhr

Im TV beginnt die Live-Berichterstattung um 17.05 Uhr auf ORF 2 Burgenland: Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Martin Ganster informieren die Zuseherinnen und Zuseher über die Wahlergebnisse, es gibt Berichte aus den Bezirksvororten und interessanten Gemeinden, Reaktionen aus der Landespolitik und Politologe Peter Filzmaier analysiert gemeinsam mit Walter Schneeberger die Ereignisse des Wahltages.