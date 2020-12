Jahresrückblick 2020: Die Bilder des Jahres

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde am 14. Jänner das Rote Kreuz in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) gerufen: Gegen 5.30 Uhr erreichte die Helfer die Meldung, dass in einer öffentlichen Toilette ein Kind zur Welt kommt – mehr dazu in Geburt in öffentlicher Toilette.

Neusiedler See: Jäger im Eis gefangen

Zwei Jäger aus Italien gerieten bei der Gänsejagd am 11. Jänner auf dem Neusiedler See in Seenot. Ihr Boot wurde – in der Nähe von Oggau – von großen Eisschollen eingeschlossen, sie saßen mehrere Stunden im Schilf fest. Feuerwehrleute befreiten sie schließlich aus ihrer Notlage – mehr dazu in Neusiedler See: Jäger im Eis gefangen.

Feber: Tiertransporter mit 21 Stieren umgestürzt

Auf der B63, bei der Umfahrung Dürnbach (Bezirk Oberwart), stürzte am 24. Feber ein Tiertransporter um. 21 Stiere befanden sich im Transporter – alle überstanden den Unfall ohne gröbere Schäden. Feuerwehr, Polizei und die Amtstierärztin waren an der Unfallstelle – mehr dazu in Tiertransporter mit 21 Stieren umgestürzt.

März: Fliegerbombe in Jennersdorf gesprengt

In der Nähe des Modellflugplatzes in Jennersdorf wurde am 5. März eine Fliegerbombe entdeckt und gesprengt. Nach der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war gezielt gesucht worden – mehr dazu in Fliegerbombe in Jennersdorf gesprengt.

April: Schilfbrand in Illmitz

Am 3. April stand bei Illmitz der Schilfgürtel am Neusiedler See in Flammen. Mehr als 24 Stunden wütete das Feuer im Schilfgürtel des Neusiedler Sees. Erst der Einsatz von zwei Black-Hawk-Hubschraubern, die die Flammen aus der Luft bekämpften, zeigte Wirkung – mehr dazu in Brand Illmitz.

Mai: Zeitzeugin erinnert sich an Weltkriegsende

Vor 75 Jahren ging im Burgenland der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die heute 96-jährige Elfriede Käsznar erlebte diese Zeit und den Einmarsch der Roten Armee als junge Mutter in Siegendorf. Sie war wenige Jahre zuvor von Deutschland ins Burgenland übersiedelt – mehr dazu in Zeitzeugin erinnert sich an Weltkriegsende.

Juni: Besondere Messe vor dem Schloss

Durch die Coronavirus-Maßnahmen fielen die traditionellen Fronleichnamsprozessionen heuer in den meisten Gemeinden aus. In Eisenstadt wurde am 11. Juni vor dem Schloss Esterhazy gefeiert – mehr dazu in Besondere Messe vor dem Schloss.

Juli: Ein Storch als Familienmitglied

Ein Storch namens Sepp machte es sich im Sommer bei Marina und Leonhard Steinwandtner in Jois mit seiner Familie gemütlich – und zwar nicht nur im Storchennest, sondern auch im Haus. Er besucht sie sogar im Badezimmer – mehr dazu in Ein Storch als Familienmitglied.

Pilze aus Unterloisdorf als Fleischersatz

Immer mehr Menschen verzichten aus verschiedenen Gründen auf Fleisch, gefragt sind immer mehr Alternativen – wie etwa Pilze. In Unterloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) hat ein ehemaliger Tierpfleger vom Tiergarten Schönbrunn begonnen eine Pilzzucht aufzubauen. Karl Schiechl hat sich dabei auf einen besonderen Edelpilz spezialisiert – mehr dazu in Pilze aus Unterloisdorf als Fleischersatz.

August: Kinder als Bauern

Sind Kühe lila? Wächst Brot im Geschäft? Was ist ein Dachs? Es kann schon vorkommen, dass Kinder solche Fragen stellen. Bei den Naturerlebnistagen in Güssing im August konnten Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren der Natur wieder ein wenig näher kommen. Diese Ferienbetreuung war eine Kooperation der Werkstatt Natur des Burgenländischen Landesjagdverbandes und der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing – mehr dazu in Kinder als Bauern.

September: 30 Jahre Dorfmuseum Mönchhof

Das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Dorfmuseum Mönchhof feierte heuer sein 30-jähriges Bestehen. Auf größere Feierlichkeiten musste man wegen der Pandemie aber verzichten. Mit den Besucherzahlen war man dennoch zufrieden – mehr dazu in 30 Jahre Dorfmuseum Mönchhof.

Oktober: Jawort in Rust

In Rust wurde am 10.10. Hochzeit gefeiert: ORF-Burgenland-Moderatorin Elisabeth Pauer und Manager Michael Gerbavsits gaben einander das Jawort.

November: Biosafran aus St. Andrä

Safran gilt als eines der teuersten Gewürze der Welt. Bis zum 20. Jahrhundert galt Österreich als Zentrum des Safrananbaus in Zentraleuropa, durch die Industrialisierung verschwand der „crocus austriacus“ von den heimischen Feldern. Dominik Berger aus St. Andrä gehört zu den wenigen, die das edle Gewürz trotz der mühseligen Handarbeit auch heute noch anbauen – mehr dazu in Biosafran aus St. Andrä.

Dezember: Nikolaus macht Coronavirus-Test

Im Jahr 2020 war vieles anders, auch der Besuch des Nikolaus. Dieser durfte zwar von Haus zu Haus gehen, musste aber Abstand halten und draußen bleiben. Nikolaus Nikolaus Mitrovits aus Steinbrunn machte zur Sicherheit auch noch einen Coronavirus-Test, bevor er die Steinbrunner Kinder besuchte. Dieser fiel negativ aus und so konnte er den braven Kindern ein Sackerl mit Apfel, Nuss und Mandelkern bringen.

„Licht ins Dunkel“ 2020

Der 24. Dezember stand wie immer ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. Bereits zum 48. Mal rief der ORF zu dieser Spendenaktion für bedürftige Menschen in Österreich auf.