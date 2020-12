Jahresrückblick 2020: Das Virus im Burgenland

Anfang des Jahres traf das Coronavirus die Welt mit voller Wucht – auch Österreich, auch das Burgenland. Das Land befindet sich derzeit im dritten harten Lockdown – mehr dazu in Stefanitag: Start in den dritten Lockdown. Vergangenes Wochenende wurden die ersten Menschen im Burgenland gegen das Coronavirus geimpft – mehr dazu in Erste Burgenländer gegen CoV geimpft.

Bestätigte Fälle und Lockdown

Im Burgenland gab es am 7. März die ersten bestätigten Fälle. Eine vierköpfige Familie erkrankte – mehr dazu in Erste Coronavirus-Fälle im Burgenland. Knapp eine Woche später folgte der erste Lockdown: geschlossene Geschäfte, verlassene Klassenzimmer, Menschen, die Lebensmittelregale in Supermärkten leerräumen.

Mehrere Tage staute es kilometerlang an der Grenze zu Ungarn, unzählige Menschen konnten nicht in ihre Heimat zurück – mehr dazu in Nickelsdorf: Ungarn öffnet Grenze. In Bad Tatzmannsdorf und in Eisenstadt wurden zusätzliche Krankenstationen aufgebaut – mehr dazu in Neue Einrichtungen für CoV-Patienten entstehen. Große Aufregung gab es rund um die Frage des Seezugangs im Burgenland – mehr dazu in Diskussion über beschränkten Seezugang.

Virologin von Laer im Interview Raphaela Pint hat mit der Virologin Dorothee von Laer über das heurige Coronavirus-Jahr gesprochen und versucht einen Ausblick auf 2021 zu geben.

Welle der Solidarität

Doch das Burgenland erlebte nicht nur Coronavirus-Wellen, sondern auch eine Welle der Solidarität und der Hilfsbereitschaft. Gemeinden richteten Hilfsservices ein, Jugendliche erledigten für ältere Menschen die Einkäufe – mehr dazu in Nachbarschaftshilfe in Karl und Jugend Horitschon hilft. 2020 – ein Jahr, das trotz oder gerade wegen der Krise zusammenschweißt.