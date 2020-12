Jahresrückblick 2020: Die Kultur

Die Pandemie und die damit einhergehenden Schließungen von Veranstaltungsorten und die Absagen geplanter Kulturveranstaltungen beeinträchtigten jeden einzelnen Kunstbereich: Ausstellungen, Konzerte, Theater, Lesungen oder Kinovorstellungen – die Kunst- und Kulturszene hat gelitten – mehr dazu auch in Kulturveranstaltungen abgesagt. In einer Branche, die ohnehin viel selbstausbeuterisches Engagement verlangt, wirkten sich die Maßnahmen teilweise auch existentiell aus.

Kulturelle Lebenszeichen on- und offline

Doch die Kreativen des Landes suchten nach kreativen Lösungen, verlagerten Veranstaltungen ins Internet – mehr dazu auch in Künstler auf neuen, virtuellen Wegen. Ein Beispiel war etwa die ORF III Kulturgala aus dem Haydnsaal – mehr dazu in Einblicke in den Kultursommer. Auf den Bühnen in Mörbisch, im Römersteinbruch St. Margarethen oder im Kobersdorfer Schlosshof wurde heuer kein großes Theater gegeben – mehr dazu in Burgenländischer Kultursommer abgesagt. Auch das Novarock Festival in Nickelsdorf fiel aus – mehr dazu in Nova Rock im Juni abgesagt.

Uhudlertheater, „Footloose“ und Klangfrühling

Doch Kultur fand 2020 auch trotz Coronavirus statt. Im Sommer wurden Angebote nach Draußen verlegt – etwa das Uhudlertheater, das auf einem Spielplatz in Bildein stattgefunden hat – mehr dazu in Generalprobe für Uhudlertheater. Frische Luft wurde auch bei Musical Güssing getankt, das Ensemble spielte diesmal auf der Burg Güssing. „Footloose“ war an allen Spieltagen ausverkauft – mehr dazu in „Footlose“ auf Distanz in Güssing. Als direkte Antwort auf die Pandemie setzte Regisseur Peter Wagner sein „Erstes Österreichisches Distanztheater“ um. An dem Stück „Bleib mir vom Leibe“ haben sechs Autorinnen und Autoren geschrieben – mehr dazu in Erstes Distanz-Theater in Oberwart.

Der Klangfrühling wanderte in den Herbst – mehr dazu in „KLANGfrühling“ im Herbst – und wurde wegen der Umbauarbeiten der Burg Schlaining an anderen Standorten umgesetzt. In der evangelischen Kirche von Stadtschlaining eröffneten die Pianistinnen Ferhan und Ferzan Önder das Festival – mehr dazu in Klangfrühling erwacht in Stadtschlaining.

Kammermusikfestival, Lisztfestival und Malerwochen

Im Mittelburgenland fand das Kammermusikfest Lockenhaus unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt – mehr dazu in Kammermusikfest Lockenhaus findet statt. Zum Beispiel wurden Vorstellungen vor weniger Publikum, aber deshalb zweimal gespielt. Das Motto des Festivals sprach heuer von Sehnsucht, es lautete: Inniger. Seit 50 Jahren lädt Harro Pirch zu den Rabnitztaler Malerwochen nach Unterrabnitz – mehr dazu in 50 Jahre Kreativität und Gemeinschaft – in diesem Jahr allerdings ohne Gäste aus dem Ausland. Groß gefeiert soll das Jubiläum 2021 werden. In Raiding wurden die ersten beiden Lisztfestivals abgesagt – mehr dazu in Kulturveranstaltungen abgesagt. Im Oktober aber füllte sich das Konzerthaus wieder mit Musik und Gästen – mehr dazu in Liszt-Festival in Raiding eröffnet.

Herbstgold, Kittsee und Figurentheater

In der Landeshauptstadt konnte das Festival Herbstgold durchgeführt werden. Das Eröffnungskonzert war unter Einhaltung sämtlicher Schutzmaßnahmen ausverkauft – mehr dazu in 4.000 Besucher bei Herbstgold-Festival. Für die Aufführungen von „Wiener Blut“ wurde in Kittsee weniger lang, doch umso intensiver geprobt. Das Publikum musste auf nichts verzichten, außer auf Kuss-Szenen – mehr dazu in „Wiener Blut“: Premiere in Kittsee. In Neusiedl am See holte das Figurentheaterfestial PannOpticum die Gäste vom Boden der Coronavirus-Realität in eine magische Welt – mehr dazu in Figurentheater in Neusiedl am See eröffnet.

Neuer Lesestoff aus dem Burgenland

Lesen spielte heuer eine bedeutende Rolle – das Burgenland bot auch eine Fülle an Neuerscheinungen: „Macbeth Melania“ von Katharina Tiwald – mehr dazu in „MacBeth Melania“ – Neues von Tiwald, „Der Präsident“ von Clemens Berger – mehr dazu in Burgenländer war Ronald Reagan, „Was ich im Wasser sah“ von Katharina Köller – mehr dazu in Debütroman über Wasser und Freundschaft, „Die Ambassadorin“ von Sebastian Janata – merh dazu in Hochgelobtes Romandebüt: „Die Ambassadorin“ oder auch „Portrait“ von Jürgen Bauer – mehr dazu in Neuer Roman von Jürgen Bauer.

Abgesehen von unterschiedlichsten Coronavirus-Hilfen des Bundes, unterstützte auch das Land Burgenland Kulturschaffende mit der Ausgabe von Kulturgutscheinen und Arbeitsstipendien – mehr dazu in Hilfspaket für Kunst- und Kulturschaffende. Bisher wurden Kulturgutscheine in Höhe von rund 250.000 Euro verkauft, 40 Arbeitsstipendien wurden vergeben – mehr dazu in Kultur-Hilfspaket: Positive Bilanz.

Umstrukturierungen bei Kulturbetrieben

Auch Umstrukturierungen im Kulturbereich waren 2020 Thema: Die KBB, die Kulturbetriebe Burgenland, die die Kulturzentren des Landes bespielen und für die Seefestspiele, die Kobersdorfer Schloss-Spiele, das Lisztfestival oder JOpera verantwortlich zeichnen, verwalten nun auch den Kultursommer Güssing – mehr dazu in Kultursommer Güssing jetzt bei Kulturbetrieben.

Alfons Haider im Gespräch Im Interview mit ORF-Burgenland-Kulturredakteurin Michaela Frühstück gibt Alfons Haider einen Ausblick auf das kommende Jahr

Im Herbst wurde außerdem eine neue Funktion ausgeschrieben: Eine Generalmusikintendanz für die Seefestspiele Mörbisch und JOPERA auf Schloss Tabor. Unter 16 Bewerberinnen und Bewerbern wird der Entertainer Alfons Haider ausgewählt – mehr dazu in Musiktheater: Alfons Haider wird Generalintendant. Er wird mit Jahreswechsel diese Funktion inne haben.

Todesfälle im Jahr 2020

Die Burgenländische Kulturszene verlor 2020 einen ihrer renommiertesten Vertreter: Der Maler Sepp Laubner starb im Alter von 70 Jahren – mehr dazu in Maler Sepp Laubner verstorben. Sein abstrakter Malstil, in dessen Zentrum oft die Farbe Rot steht, ist zum unverkennbaren Alleinstellungsmerkmal des beliebten Künstlers geworden. Gemeinsam mit dem im vergangenen Jahr verstorbenen Keramiker Robert Schneider hat er 1976 die Cselley Mühle gegründet und zu einem bekannten Aktionszentrum gemacht.

Auch Franz Vass ist nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben – mehr dazu in Maler Franz Vass gestorben. Der stille Künstler aus Wallendorf im Südburgenland suchte in seinen Bildern den Ausdruck von Leben und Vergänglichkeit. Ihre Kunst war der Scherenschnitt: Liane Presich-Petuelli führte diese Ausdrucksform zu einer ihr eigenen Perfektion mit unverkennbarer Handschrift. Die Musiklehrerin und Lyrikerin ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Jubilare und Jubiläen

Jubilare gab es viele in diesem Jahr: Musiker Toni Stricker wurde 90 Jahre alt – mehr dazu in Geigenvirtuose Toni Stricker ist 90 Jahre alt, ebenso der Komponist Stefan Kocsis – mehr dazu in Stefan Kocsis feiert 90. Geburtstag. Der Schriftsteller Heinz Vegh feierte seinen 80. Geburtstag – mehr dazu in Autor Heinz Vegh feiert 80. Geburtstag, auch der Maler Peter Pongratz wurde heuer 80. Ein Jubiläum hat auch die Band Bruji – die Krowodnrocker feierten ihr 40-jähriges Bestehen. Gefeiert wird aber coronabedingt erst im kommenden Jahr – mehr dazu in 40 Jahre Bruji – 40 Jahre „Krowodnrock“.

Feiern ist auch das Schlagwort für das Jahr 2021, denn dann wird „100 Jahre Burgenland“ begangen – mehr dazu in Ausblick auf 100 Jahre Burgenland. Zum Jubliäum wird es eine Ausstellung geben – in der dann frisch renovierten und neu gestalteten Burg Schlaining, wo in Zukunft auch ein Museum für Zeitgeschichte unterbracht werden soll – mehr dazu in Vorbereitungen für Jubiläumsausstellung.