Chronik

Neusiedler See: Jäger im Eis gefangen

Zwei Jäger aus Italien sind bei der Gänsejagd am Samstag auf dem Neusiedler See in Seenot geraten. Ihr Boot wurde – in der Nähe von Oggau – von großen Eisschollen eingeschlossen, sie saßen mehrere Stunden im Schilf fest. Feuerwehrleute haben sie schließlich aus ihrer Notlage befreit.