Jahresrückblick 2020: Chronik

Die Zahl der Verkehrstoten im Burgenland ist heuer – teils bedingt durch die Coronavirus- Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen – um die Hälfte gesunken. Dennoch kamen bisher 17 Menschen bei Unfällen ums Leben. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte im August in der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg während eines Sturms. Eine meterhohe Eiche stürzte auf einen Kleinbus – drei Menschen starben, vier weitere Fahrzeug-Insassen wurden teils schwer verletzt – mehr dazu in Baum stürzte auf Kleinbus: Drei Insassen tot. Mehrere Unfälle gab es heuer auch bei Bahnübergängen, unter anderem in Eisenstadt – mehr dazu in Kollision mit Zug fordert zwei Todesopfer – und in Steinbrunn – mehr dazu in Zwei Tote: Auto gegen Zug.

Zivilcourage rettet Leben

Zu Lebensrettern wurden mehrere Menschen, darunter zwei junge Männer, auf der B50 bei Stöttera. Dort prallte ein 80-Jähriger bei einem Überholmanöver gegen eine Straßenlaterne, das Auto begann zu brennen. Einer der Ersthelfer war Florian Jandl: „Ich habe ehrlich gesagt keine Angst gehabt, dass ich irgendwie falsch reagieren hätte können, sondern dachte nur, die Hilfe ist jetzt wichtig“ – mehr dazu in Helfen statt Gaffen: Zivilcourage rettet Leben und 80-Jähriger aus brennendem Auto gerettet.

Viel zu tun für Mordermittler

Auch für die Mordermittler war es ein arbeitsintensives Jahr. Ein Tatort war die Kläranlage bei Mörbisch. Dort wurde ein 22-jähriger Burgenländer brutal niedergeschlagen und ertränkt. Ein 28-jähriger Bekannter wurde in U-Haft genommen, er bestreitet die Tat nach wie vor – mehr dazu in Mordfall Mörbisch: Hinweise zu Uhr erbeten.

In Strebersdorf tötete ein 59-jähriger Mann seine Frau und seine Mutter – beide pflegebedürftig. Nach dem Doppelmord beging er Suizid – mehr dazu in Doppelmord: Ermittlungen abgeschlossen. Versuchter Mord wird einem Mann aus Halbturn vorgeworfen – er soll seine Schwester vor dem Haus brutal attackiert haben. Polizeisprecher Helmut Marban sagte zu dem Fall: „Er hat dazu den Stil eines Vorschlaghammers genutzt und die Frau gegen den Oberkörper und den Kopf getroffen und geschlagen.“ Das beherzte Eingreifen von Passanten rettete der Frau das Leben – mehr dazu in Halbturn: Versuchter Mord an Schwester.

Großbrand im Schilfgürtel

Die Feuerwehr hatte heuer auch mit einigen Großbränden zu kämpfen. In Illmitz wütete etwa 24 Stunden lang ein Feuer im Schilfgürtel – mehr dazu in Schilfbrand: Schaden geringer als befürchtet.

Coronavirus-bedingt konnten auch diverse Feierlichkeiten nicht geplant stattfinden, zum Beispiel das 60-Jahr-Jubiläum der Diözese Eisenstadt. Geschichte wurde in St. Andrä am Zicksee geschrieben: Im September wurde der Grundstein für das erste orthodoxe Kloster in Österreich gelegt – mehr dazu in Grundsteinlegung für orthodoxes Kloster.