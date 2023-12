2023: Feiern zu Land und auf dem Wasser

Überall vom Nord- bis ins Südburgenland wurde mit traditionellen Bällen und diversen Faschingsfesten ins neue Jahr gestartet – zum Beispiel mit dem Damenkränzchen in Gols, wo das weibliche Geschlecht unter sich blieb. Bei striktem Männerverbot wurde getanzt, als gebe es kein Morgen.

Unvergessliche Starnacht

Lachkanone Barbara Schöneberger und Stimmungsgaranten der Pop- und Schlagerwelt sorgten Anfang Juni für eine unvergessliche „Starnacht am Neusiedler See“ – von der auch die ganze Region profitierte – mehr dazu in Neusiedler See: Starnacht als Wirtschaftsfaktor. Mit 70 Jahren zeigte „Mister Song Contest“ Johnny Logan noch einen perfekten Hüftschwung. Auch Musiklegende Tonie Christie lies es mit80 Jahren noch so richtig krachen.

Gute Laune bei „Mamma Mia“

Balsam für die Seele wurde im Sommer in Mörbisch auch beim Gute-Laune- Musical Mamma Mia verabreicht – mehr dazu in „Mamma Mia“ in Mörbisch: ABBA zum Mitsingen. Unter den Premierengästen waren viele Promis und zahlreiche ABBA-Fans – mehr dazu in „Mamma Mia“-Premiere: Die Gäste und Promis.

Überraschende Wendung bei Carmen

Auch im Steinbruch von St. Margarethen wollten sich viele Prominente die Premiere der heißblütigen „Carmen“ nicht entgehen lassen – mehr dazu in Promis feiern Premiere von „Carmen“. Das Wetter machte dabei dem tragischen Ende der Oper diesmal aber einen Strich durch die Rechnung – mehr dazu in „Carmen“ überlebte: Premiere abgebrochen.

Fest für Annas und Discoschiff-Zeitreise

Highlight in Mogersdorf war im Juli der Anna-Kirtag zu Ehren der Schutzpatronin. Dabei ließ man alle Annas hochleben – mehr dazu in Kirtag zu Ehren der Annas. Mit Kulthits aus den 1970er- und 1980er-Jahren stach das ORF-Burgenland-Discoschiff im September in See und nahm die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise – mehr dazu in Hervorragende Stimmung am Discoschiff

„Dabei“-Jahresrückblick 2023

Rund tausend Lauf- und Wanderbegeisterte nahmen heuer am Blaufränkisch-Marathon teil. Das große Ziel war nicht die Bestzeit, sondern Natur, Wein und Kulinarik mitten in den Weinbergen zu genießen – mehr dazu in Blaufränkisch-Marathon: Natur, Wein und Kulinarik. Sportskanone und Winzer Leo Hillinger feierte heuer das 33-Jahr-Firmenjubiläum im Weingut in Jois

mit zahlreichen Prominenten.