Promis feiern Premiere von „Carmen“

Zahlreiche Gäste sind Mittwochabend zur großen Premiere nach St.Margarethen gekommen. Intendant Daniel Serafin begrüßte zahlreiche namhafte Gäste in der Oper am Steinbruch. Aus der Politik haben sich unter anderem Arbeit- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, Außenminister Alexander Schallenberg sowie die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein die Premiere nicht entgehen lassen.

Fotostrecke mit 21 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Ebenfalls zur Premiere von „Carmen“ gekommen sind Wettermoderatorin Christa Kummer, Sänger Waterloo, Esterhazy-Geschäftsführer Karl Wessely, Harald Serafin, Schauspieler Philipp Breitenecker, Journalistin Maggie Entenfellner, Wirtschaftsagentur Burgenland-Geschäftsführer Michael Gerbavsits und ORF Burgenland-Moderatorin Elisabeth Gerbavsits.

Oper im Steinbruch setzt auf Klassiker

Bei der Oper im Steinbruch hat man sich heuer nicht umsonst für „Carmen“ entschieden: Die Oper gilt als eine der meistgespielten und beliebtesten Opern der Welt. Im Steinbruch St. Margarethen wird sie heuer zum vierten Mal inszeniert – mehr dazu in Erste Details zu „Carmen“ im Steinbruch und „Carmen“: Der Klassiker als Publikumsmagnet.

ORF

Erstbesetzung der Carmen ist die kanadisch-libanesische Sängerin Joyce El-Khoury. Sie hat Engagements an den großen, internationalen Opernhäusern in London, Madrid und Sydney. In der Oper „Carmen“ ist sie schon in verschiedenen Rollen aufgetreten: An der Metropolitan Opera in New York hat sie die Frasquita gesungen und in Santa Fe die Micaela, als Titelfigur Carmen aber gibt sie ihr Debüt. Das Bühnenbild in St.Margarethen hat Allessandro Camera entworfen, die Kostüme Carla Ricotti.

Die Premiere von „Carmen“ in der Oper im Steinbruch können Sie auch live zeitversetzt ab 21.05 Uhr auf ORF-III oder HIER im Livestream mitverfolgen.