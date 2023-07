Die letzten Proben für die große „Carmen“

Schon zwei Stunden bevor die Carmen-Hits auf der großen Bühne im Steinbruch präsentiert werden, herrscht hinter der Bühne ein anregendes Gewusel. Joyce El-Khoury, die Erstbesetzung der Carmen, wird im Schminkraum für ihren Auftritt vorbereitet. Nach und nach bekommen 100 Darstellende ihr Make-up und die Perücken werden angepasst.

Fast jeder Statist trägt eine Perücke

„Für uns ist das eine der größten Produktionen und auch für die Maske, die wir hier im Steinbruch wirklich hatten. Es sind unglaublich viele Perücken im Einsatz. Auch bei den Statisten hat fast jeder eine Perücke“, so Maskenbildnerin Regina Tichy. Eine große Anforderung ist auch, dass die Inszenierung von Regisseur Arnaud Bernard zwei Ebenen hat: Die Welt des Films in den 1950er-Jahren und die der Oper „Carmen“, die im Spanischen Bürgerkrieg spielt.

„Es sind wieder diese Wellenfrisuren, die ja eigentlich immer wieder kommen und auch für Partys gefragt sind, dass wir die jetzt auf dieser großen Bühne einfach zeigen dürfen und auch die Perücken halten. Sonst müssten wir jeden Tag schon um neun Uhr in der Früh anfangen. Jetzt haben wir auch eine Lösung gefunden, dass wir wirklich wundervolle Perücken haben, die auch den Wetterbedingungen im Steinbruch standhalten“, sagte Tichy.

Kleider und Accessoires zum ersten Mal auf der Bühne

Es ist ein besonderer Moment, wenn nach vier Wochen Proben nun zum ersten Mal Kleider und Accessoires anprobiert werden. „Die Perücke passt und auch das Kleid. Schauen wir einmal, was die Leute dazu sagen, aber es ist nett und gut ausgesucht“, sagte Statistin Elfriede Langer aus Eisenstadt. „Wir fühlen uns momentan sehr wohl drinnen, und wir haben auch noch andere Kleider, wo wir noch schöner sind“, so Statistin Rosemarie Plattensteiner aus Deutschkreutz.

Entsprechend groß ist die Vorfreude, natürlich auch bei Intendant Daniel Serafin. „Carmen ist eine unfassbare Oper. 1875 von Georges Bizet geschrieben, hat sie an ihrer Aktualität eigentlich nichts verloren. Sie ist lebendig, sie ist der Anfang des Verismo der Oper und ist einfach ein unfassbares Werk“, so Serfin. Nun wird noch das Piedra Festival Orchester eingebunden, und am 12. Juli ist dann Premiere von „Carmen“ im Steinbruch St. Margarethen.