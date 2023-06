Neusiedler See: Starnacht als Wirtschaftsfaktor

Bei der heurigen Starnacht werden rund 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Entsprechend gut gebucht sind bereits zahlreiche Unterkünfte in der Region. Das Hotel Schandl in Rust etwa ist ab morgen Donnerstag voll belegt. Auch in der Pension Drahteselböck freut man sich auf viele Fans und Künstler, die am Wochenende hier nächtigen.

ORF

„Es sind viele, viele Leute bei uns, die schon das zweite mal kommen. Das ist für uns sehr wichtig. Es wäre noch wichtiger, wenn es so eine Veranstaltung im herbst geben würde, das würde die region auch aufleben lassen“, so Eveline Eselböck. Auch die Pension Anna in Rust ist ausgebucht. „Gerade in der Vorsaison ist das wichtig, das sowas veranstaltet wird, das lockt doch sehr viele Gäste bei uns an“, so Anna Fiedler von der Pension Anna.