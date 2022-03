Herbstgold: Auftritte von russischem Dirigenten fraglich

Beim Herbstgold Festival 2022 im September in Eisenstadt sollte Valery Gergiev zwei Mal auf dem Dirigentenpult stehen, doch diese Auftritte sind seit Tagen fraglich, seit weltweit Konzerte mit dem russischen Dirigenten abgesagt werden.

Kulturveranstalter fordern Gergievs Distanzierung zu Krieg

Kulturveranstalter hatten ein Statement Gergievs gefordert, sich vom Angriffskrieg auf die Ukraine klar zu distanzieren, das ist bis dato nicht geschehen. Wegen Gergievs Nähe zum russischen Präsidenten Putin haben die Wiener Philharmoniker ihre New York Konzerte mit einem anderen Dirigenten gespielt. Am Dienstag wurde Gergiev als Chef der Münchner Philharmoniker entlassen. Festivals, wie etwa jenes in Grafenegg, nehmen Konzerte mit ihm aus dem Programm.

Herbstgold bewirbt Gergiev Konzerte nicht mehr

Auf der Website des „Herbstgold Festivals“ sind die Konzerte mit Gergiev und seinem Mariinsky Orchester nicht mehr zu finden. Auf Nachfrage des ORF Burgenland hieß es von den Veranstaltern: „Die beiden Herbstgold-Konzerte mit russischen Künstlern wurden aufgrund deren derzeit fraglichen Reisemöglichkeit aus der aktiven Bewerbung genommen. Eine Kartenreservierung ist telefonisch möglich.“