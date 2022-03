Bildung

Ukraine: FH Burgenland legt Kooperation mit Russland auf Eis

Die Fachhochschule Burgenland verurteilt die russische Invasion in die Ukraine und setzt daher alle ihre Austauschprogramme mit Russland aus, teilte die FH am Dienstag mit. Außerdem erkläre man sich mit den Menschen in der Ukraine solidarisch, hieß es weiters.