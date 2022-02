Hilfe für die Ukraine

Im Süburgenland, im Bezirk Oberwart, organisierten die Burgenland-Ungarn eine Sammelaktion – für Kinderkleidung, Schlafsäcke und Matratzen. Auch das Netz der Freiwilligen Feuerwehren bewährte sich einmal mehr. Sonntagvormittag wurde bereits in Breitenbrunn (Bez. Eisenstadt-Umgebung) gesammelt, am Nachmittag in Gattendorf (Bez. Neusiedl am See) und Siegendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung).

Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung

Pfarrer Kroiss startete Hilfsaktion

Pfarrer Günter Kroiss startete mit dem Verein „2getthere“ eine Sammelaktion, die sich über die Soziale Medien ausweitete. „Viele Menschen sind motiviert zu helfen und packen mit an“, so Günter Prünner vom Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung.

Die Hilfsgüter kommen direkt zur Grenze zur Slowakei, wo sich derzeit viele Flüchtlinge, darunter auch viele Kinder, aufhalten, berichtet Prünner. „Pfarrer Günter Kroiss hat vier Sattelschlepper organisiert, die gerade Ware abgeliefert haben und leer zurückfahren hätten sollen. Die hat er umorganisiert, dass sie zu uns kommen und wir laden die jetzt voll und fahren am Dienstag“, so Prünner im Interview mit dem ORF Burgenland.

Benötigte Hilfsgüter

Gebraucht werden Schlafsäcke, warme Kleidung, unverderbliche Lebensmittel, auch Hygieneartikel. „Man muss sich vorstellen: aktuell hat es vier Grad, die Leute sind dort im Freien. Und sie brauchen einfach Sachen, die sie warm halten. Einerseits Kleidung, aber auch Lebensmittel. Es werden auch Flüchtlingslager eingerichtet, dort brauchen wir Matratzen, Zelte und solche Dinge“, so Prünner.

„Es tut sehr gut zu helfen und wenn man sieht, mit welchem Engagement die Leute Sachspenden abgeben und die Feuerwehrleute mithelfen, ist das schon gut für die Seele“, sagt Prünner.

Hilfe geht weiter

Gesammelt wird bei den Feuerwehrhäusern Siegendorf und Gattendorf am Sonntag bis 17.00 Uhr, in Gattendorf auch am Montag wieder von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr.