Ukraine: Doskozil signalisiert Unterstützung

Zur derzeitigen Lage und zum Krieg in der Ukraine sagte der Landeshauptmann am Freitag: „Wenn man so aufwächst, dass ein friedliches Zusammenleben eine Selbstverständlichkeit ist, man gewohnt ist, sich innerhalb der Europäischen Union frei zu bewegen, ist ein Krieg in Europa eigentlich surreal und schwer zu begreifen“. Als Politiker müsse man sich damit auseinandersetzen, wie es so weit kommen konnte und ob Europa seine Rolle wirklich wahrgenommen habe. Aber auch die Auswirkungen auf das Burgenland und die Gasversorgung seien wichtige Fragen, so Doskozil.

ORF

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) rechnet mit vier Millionen Flüchtlingen, sollte sich die Lage in der Ukraine weiter verschlechtern. Schon jetzt seien Tausende über die Grenzen in Nachbarländer wie Polen, Rumänien, die Slowakei und auch Russland geströmt – mehr dazu in Vier Millionen Ukrainer könnten fliehen.

Hilfe von Bundesländern für Ukraine

Die österreichischen Bundesländer stellen angesichts der humanitären Notlage vieler Kriegsbetroffener in der Ukraine eine Soforthilfe in der Höhe von zwei Millionen Euro bereit. Das hat am Freitag Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz angekündigt – mehr dazu in Länder stellen zwei Mio. Soforthilfe bereit.

Doskozil: „Ganz Österreich wird helfen“

„Alle Bundesländer, ganz Österreich, wird in diesen schweren Stunden der ukrainischen Bevölkerung helfen und wird sie unterstützen. Speziell das Burgenland hat in seiner 100-jährigen Geschichte, des Öfteren schon bewiesen, dass wir, wenn solche unmittelbaren Krisen und extremen Situationen stattfinden, ein großes Herz haben, die Menschen zu unterstützen“. Es werde einige Initiativen geben, so Doskozil – das Innenministerium trete koordinierend auf. In erster Linie gehe es darum, die Leute in Sicherheit zu bringen und zu versorgen, und Kinder zu unterrichten. Das sei vordergründig, alles Weitere hänge auch von der Situation in der Ukraine ab, so der Landeshauptmann.