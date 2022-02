Energie Burgenland: Gasreserven vorhanden

Für die rund 50.000 Gaskunden der Energie Burgenland bestehe derzeit kein Grund zur Sorge, so die Energie Burgenland. Sollten die Gaslieferungen gestoppt werden, kann man auf die österreichischen Gasspeicher zurückgreifen. Diese sind aktuell zu knapp 20 Prozent gefüllt – das würde für die laufende Heizsaison reichen, hieß es seitens der Energie Burgenland. Für die Versorgung im Burgenland selbst habe man weitreichende Vorkehrungen getroffen, so Energie Burgenland-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma.

Die Energie Burgenland habe für die burgenländischen Kunden Gas-Lieferverträge abgeschlossen, auch für den kommenden Winter. „Wir haben auch gleichzeitig einen Gasspeicher. Der ist derzeit gefüllt mit knapp unter 50 Prozent. Das heißt, von der Versorgung her haben wir für Haushaltskunden und auch für die Unternehmen alles gemacht“, sagte Sharma.

Energie Burgenland-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma zur Gasversorgung und den Preisen

Gaspreis stieg explosionsartig

Eine Frage, die derzeit wohl niemand beantworten kann ist, wie es nun weitergehen würde, so Sharma. Rund 80 Prozent des Erdgases, das in Europa verbraucht wird, kommt aus Russland – zum Teil über Leitungen in der Ukraine. Derzeit laufen die Lieferungen ganz normal. Durch den Krieg hat sich der Preis für Erdgas auf dem Weltmarkt aber explosionsartig verachtfacht. Das hat auch massive Auswirkungen auf den Strompreis.

„In den meisten Stunden im Jahr ist es noch immer so, dass wir mit einem Gaskraftwerk die Grundversorgung sicherstellen“, so Sharma. Dadurch, dass die Gaspreise gestiegen sind, habe sich auch der Strompreis vervierfacht – was sich jetzt auch schon auf den Strommärkten niederschlagen würde.

Verhandlungen über neue Lieferrouten

Für Energie Burgenland-Kunden ändere sich dadurch vorerst einmal nichts. Einige Gas- und Stromlieferungen auf den Märkten habe man jetzt absichern können, ein Teil sei aber noch offen. Wenn die Situation aber so bleibe, müsse man mit Preissteigerungen rechnen. Auf europäischer Ebene laufen derzeit Verhandlungen über neue Lieferrouten für Flüssiggas aus dem Mittleren Osten und den USA. Um sich nachhaltig aus der Energieabhängigkeit zu befreien, brauche es mehr Selbstversorgung. Das Ziel der Energie Burgenland ist der massive Ausbau erneuerbarer Energien mit Projekten und Angeboten für Privathaushalte.