Chronik

Florianihof-Möbel für Ukraine gespendet

Seit dem Wochenende ist Pfarrer Günter Kroiss im Einsatz um eine Sammelaktion für die Ukraine zu organisieren – mit überwältigendem Erfolg. Am Montag haben freiwillige Helfer die Hoteleinrichtung im Florianihof in Mattersburg abgebaut um diese in die Ukraine zu bringen.