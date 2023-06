Commerzialbank

Geschenkannahme: Diversion für Illedits

In etwa zwei Wochen jährt sich zum dritten Mal die Pleite der Commerzialbank Mattersburg. In dem Kriminalfall gibt es noch keine Anklagen. Aber die Staatsanwaltschaft hat nun die Ermittlungen gegen vier Beschuldigte wegen Geschenkannahme durch eine Diversion erledigt. Der ehemalige Landesrat Christian Illedits (SPÖ) musste rund 4.200 Euro zahlen und erspart sich so eine Anklage.