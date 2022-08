Commerzialbank

OLG: Klage des Masseverwalters gegen Republik abgewiesen

In der Causa Commerzialbank Matterburg hat das Oberlandesgericht Wien in zweiter Instanz die Klage des Masseverwalters der Bank gegen die Republik abgewiesen, der in der Causa Commerzialbank Pflichtverletzungen von Finanzmarktaufsicht, Nationalbank, Finanzministerium, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie der Staatsanwaltschaft Eisenstadt geortet hatte.