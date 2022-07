Commerzialbank-Skandal: Zwei Jahre danach

Konkret wird gegen 24 Personen und zehn Verbände ermittelt, allen voran gegen Ex-Bankchef Martin Pucher. Nach seiner Selbstanzeige hat die Finanzmarktaufsicht die Bank zugedreht. Von 13.500 Kunden der Bank sind bis heute 11.888 entschädigt worden. Fast 465 Millionen Euro wurden ausbezahlt. Rund 15 Millionen Euro sind noch offen, der Großteil davon liegt auf anonymen Sparbüchern. 1.500 Kunden haben sich noch nicht gemeldet.

ORF/Knotzer

Auch nach zwei Jahren kaum Antworten

So wie es zwei Jahre nach dem Aus der Bank aussieht, war die Commerzialbank ein Konstrukt, eine Erfindung, die auf erfundenen Einlagen, fingierten und nicht existierenden Krediten basierte. Die Bank war eine Blase und das fast dreißig Jahre lang unentdeckt. Die Frage warum das so lange laufen konnte, bleibt offen. Das Geld ist auch in den SV Mattersburg geflossen, der Bundesligaverein geht mit der Bank unter.

Eines schließt Puchers Anwalt Norbert Wess schon im Vorjahr in einem Interview aus, sein Mandant habe sich nicht bereichert: „Man hat sich ganz genau das Familienleben und auch das sonstige Vermögen sowie den Lebensstil und den Lebensstandard meines Mandanten angesehen, ich kann das zu 100 Prozent ausschließen, dass derartiges passiert ist“, so Anwalt Norbert Wess.

ORF

Ermittlungen laufen weiter

Noch immer fehlen Millionen. Aus dem Restvermögen der Bank, Immobilien etwa, hat der Masseverwalter knapp 12 Millionen Euro geholt, 22 weitere sollen Forderungen an echte Kreditnehmer bringen. Noch laufen die Ermittlungen und ein Ende ist weiter nicht absehbar.