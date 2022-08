Kultur

Positive Bilanz beim Kultursommer

Mit „Der König und ich“ in Mörbisch und „Sissy“ in Neuhaus am Klausenbach sind am Montag die letzten Vorstellungen des Kultursommers über die Bühne gegangen. Am Sonntag wurde bei der Oper im Steinbruch in St. Margarethen zum letzten Mal „Nabucco“ gespielt. Die Bilanz ist positiv.