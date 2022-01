„Jahr des Sports“: Eisenstadt will Kinder begeistern

Vorrangiges Ziel heuer ist die Erweiterung des Bewegungsangebotes für Kinder und Jugendliche im Zusammenspiel zwischen der Stadt, den Schulen und den zahlreichen Vereinen in Eisenstadt. „Daher werden wir im Rahmend der Nachmittagsbetreuung ab September eine ganz große Initiative starten und unsere Sportanlagen den Kindern zur Verfügung stellen. Das Ziel ist, dass jedes Kind, das in Eisenstadt die Volksschule verlässt, schwimmen und eislaufen kann, mit Leichtathletik in Berührung gekommen ist und das Angebot unserer fast 100 Sportvereine kennengelernt hat“, so Bürgermeister Steiner.

Auch Sport-Stars bei Aktion dabei

Weiters wird es am 3. September einen Tag des Sports auf der Leichtathletik Anlage geben, bei dem Bewegungsangebote in der Stadt noch einmal ausgiebig getestet werden können. Die Stadt kann dabei auf die Unterstützung prominenter Spitzensportlerinnen und -sportler aus Eisenstadt setzen, die bei einzelnen Aktionen dabei sein werden. Wie etwa Fußballer David Nemeth oder Rad-Profi Patrick Konrad. „Das hat mich irrsinnig gefreut, und das ist natürlich auch eine riesige Ehre für mich, dass ich da meinen Beitrag dazu leisten darf“, so Konrad.

Niessl: Vorbild für andere Kommunen

Begrüßt wird die Initiative auch von der Sport-Dachorganisation Sport Austria. Deren Präsident, der ehemalige Landeshauptmann Hans Niessl, sagte zum Jahr des Sports: „Diese Initiative ist für mich ein Vorbild auch für andere Städte, Gemeinden und Bundeländer im Bereich des Sports Aktivitäten zu setzen.“

Vereine als Träger der Gesellschaft

Eine große Rolle bei den Bewegungsinitiativen spielen die Sportvereine. Die meisten machen mit großer Freude mit, so auch die UET Dancers. „Wir geben den Kindern in den Sportvereinen Halt, Motivation und ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann“, so Obfrau Doris Rupp. Spezielle Angebote im Rahmen des „Jahr des Sports“ soll es auch für Senioren sowie für Mütter mit kleinen Kindern geben.