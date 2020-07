Weltklasse zu Gast in Eisenstadt

Weißhaidinger schleuderte in Eisenstadt den Diskus auf 64,22 Meter und sicherte sich damit den Sieg. Er sei sehr zufrieden, er sei nach Eisenstadt gekommen und habe 63 oder 64 Meter werfen wollen und das sei voll aufgegangen, so der Oberösterreicher.

Dadic: So gut eingestiegen wie noch nie

Zwei österreichische Weltklasse-Siebenkämpferinnen präsentierten sich in Eisenstadt im direkten Duell: Ivona Dadic und Sarah Lagger traten im Hochsprung gegeneinander an. Dadic konnte der Wind beim Anlauf nichts anhaben. Sie schaffte 1,82 Meter und blieb damit nur knapp unter der persönlichen Bestmarke. Sie wäre auch bei gutem Wetter mit der Leistung zufrieden gewesen, so die Oberösterreicherin. Die 1,82 Meter zeigten, dass es in die richtige Richtung gehe und dass im Hochsprung einiges weitergegangen sei. „So gut eingestiegen bin ich noch nie“, sagte Dadic.

Für die Athletinnen und Athleten war Eisenstadt ein würdiger Rahmen für ein Austria Top Meeting. Die neu errichtete Anlage bestand ihre Feuertaufe. Heuer wird es noch weitere Wettkämpfe geben, darunter österreichische Nachwuchsmeisterschaften.