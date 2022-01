Die Sport-Highlights im neuen Jahr

Der Startschuss für die sportlichen Großereignisse fällt am 4. Februar in Peking. Bei den Olympischen Winterspielen greifen auch zwei Burgenländerinnen nach Medaillen. Miriam Ziegler ist mit Partner Severin Kiefer im Eiskunstlauf dabei. Julia Dujmovits will beim Snowboarden für eine weitere Überraschung sorgen – wie mit ihrer Goldmedaille bei den Spielen 2014.

ORF

Einen Monat später, im März, versucht Christopher Trimmel mit dem Fußball-Nationalteam das Ticket für die Weltmeisterschaft zu lösen. Im ersten Playoff-Spiel ist der Gegner Wales.

Special Olympics im Südburgenland

Ende Juni ist das Burgenland selbst Gastgeber – für die nationalen Specials Olympics. Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung duellieren sich im Landessüden um Gold, Silber und Bronze.

ORF

Anfang Juli geht dann wieder die Tour de France los. Bei der prestigeträchtigsten Radrundfahrt der Welt hat der Eisenstädter Patrick Konrad etwas zu verteidigen. 2021 holte er sich einen Etappensieg. Und während Konrad mit dem Rad auf dem Weg nach Paris ist, befindet sich Nico Wiener mit seinem Compound-Bogen in den USA. Der Weltmeister will bei den World Games, also den Spielen der Sportarten, die nicht olympisch sind, die nächste Medaille holen.

ORF

Schwimmen: Langbahn-EM im August

Stichwort Medaille: Schwimmerin Lena Grabowski holte sich 2021 eine in Bronze bei der Kurzbahn-EM und will dieses Kunststück 2022 ebenfalls wiederholen oder sogar übertrumpfen. Eine Gelegenheit dazu gibt es bei der Langbahn-Europameisterschaft im August in Rom.

ORF

Während viele burgenländische Sportstars im Ausland unterwegs sein werden, gibt es 2022 auch hierzulande großen Sport zu sehen. Neben den Special Olympics werden auch das Surf-Opening am Neusiedler See und der Austria Triathlon in Podersdorf wieder stattfinden.