SC Eisenstadt kehrt nach Eisenstadt zurück

Nach intensiven Gesprächen zwischen der Stadt Eisenstadt und dem Klub kam es zu einer Vereinbarung. Der SC Eisenstadt wird die Spiele der Kampfmannschaft und der Reserve ab der kommenden Saison in der Leichtathletikanlage absolvieren. „Die Leichtathletikanlage ist so konzipiert, dass auch Fußball möglich ist. Es wird daher so sein, dass die allermeisten Heimspiele des SC Eisenstadt hier stattfinden werden, sofern vom Fußballverband die Freigabe kommen wird, aber davon gehen wir aus“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

ORF

2018 wurde der SC Eisenstadt neu gegründet – mehr dazu in SC Eisenstadt startet neu. „Wir mussten ausweichen nach Schützen, weil wir hier in Eisenstadt noch nichts Passendes haben. Heute schließt sich diese Lücke, der SCE kommt wieder nach hause“, so Michael Billes, Obmann des SC Eisenstadt.

Erste Heimspiel gegen Neusiedl am See

Während die Spiele künftig in Eisenstadt ausgetragen werden sollen, bleibt der Trainingsbetrieb in Schützen. Der Nachwuchs wird die Spiele weiterhin im Gymnasium Kurzwiese absolvieren. „Es ist so, dass nur die Kampfmannschaft- und Reservespiele hier gespielt werden können. Es ist ein Platz, der auch von anderen benutzt wird, und so wäre die Beanspruchung ganz einfach zu groß“, so Bürgermeister Steiner. Am 8. August will der SC Eisenstadt sein erstes Heimspiel in der Leichtathletikanlage austragen: Der SCE trifft im Cup auf Regionalligist Neusiedl am See.