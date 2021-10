Die Billard-Weltklasse zu Gast in Eisenstadt

Der Niederländer Dick Jaspers ist ein absoluter Superstar im Dreiband-Billard und Top-Spieler des Eisenstädter Billardclubs in dieser Bundesligasaison. Im Spiel gegen Vorjahresmeister Pottendorf vergangene Woche demonstrierte er sein außerordentliche Klasse. Dass Jaspers heuer im Burgenland spielt, hat sich durch persönliche Kontakte ergeben. „Ich habe eine jahrelange Freundschaft mit Claus Maurer und Gerhard Kostistansky. Claus hat mit angerufen, und gefragt, ob ich Interesse habe“, so Jaspers.

Claus Maurer ist selbst ein exzellenter Billard-Spieler. Er ist Unternehmensberater in Neusiedl und ehemaliger Obmann des Neusiedler Fußballklubs. Maurer stellte das Eisenstädter Billard Dream-Team zusammen. „Letztendlich ist es uns gelungen, dass wir wirklich eine sehr starke Mannschaft haben und wirklich auch eine großartige Basis für unseren Nachwuchs. Das bringt schon Qualität in den Dreiband-Sport“, so Maurer.

Motivation und Inspiration für den Nachwuchs

Zu den Spielern bei Eisenstadt gehören auch der achtfache Staatsmeister Gerhard Kostistansky und Österreichs bester Junior Niko Kogelbauer. Vor allem für den Youngster ist ein Dick Jaspers im Team Motivation und Inspiration. „Man kann sich irrsinnig viel abschauen und echt eine gewaltige Scheibe abschneiden. Wir haben einen Spieler mit der Nummer eins im Team, das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl“, so Kogelbauer.

Der Eisenstädter Billardclub zeigte im Duell mit Vorjahresmeister Pottendorf seine Stärke und gewann 8:0. Dick Jaspers war dabei herausragend: Er schaffte in seinem Match gegen den Deutschen Horn 14 Punkte in einer Aufnahme. Im Dreiband-Billard war das außergewöhnlich. „Wenn man gut spielt, hat man viel Freude. Die Leute erwarten auch etwas. Die wollen gerne eine schöne Partie und ein gutes Niveau sehen“, so Jaspers.

Königsdisziplin im Billard

Dreiband gilt als Königsdisziplin im Karambolbillard. Bevor der Spielball den letzten der zwei anderen Bälle trifft, muss er drei Banden berühren. Eine hohe Kunst, die Dick Jaspers nahezu perfekt beherrscht. Ob die Eisenstädter erstmals Bundesliga-Meister werden, steht dann kommenden Februar fest.