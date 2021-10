Eisenstädter Hallenbad wieder offen

Das Hallenbad in der Landeshauptstadt ist seit mehr als 40 Jahren in Betrieb. Der Zahn der Zeit und das Chlorwasser haben eine Sanierung notwendig gemacht. Auch das 2.500 Quadratmeter große Dach wurde abgetragen und wieder neu aufgebaut. Zudem wurde die Außenfassade gereinigt. Im Juni wurde mit den Arbeiten begonnen, die nun planmäßig abgeschlossen wurden. Langfristige Sanierungsmaßnahmen, die auch die Gebäudehülle sowie Außenanlagen, Becken- und Wandverkleidungen betreffen, sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden

Steiner: Hallenbad langfristig abgesichert

Diese Sanierung sei wichtig gewesen, um die Benutzung des Hallenbades langfristig abzusichern, sagte der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Es sei wichtig, dass die Bevölkerung und speziell die Jugend optimale Rahmenbedingungen für das Schwimmen vorfänden. Die Schwimmvereine, die Schulen und natürlich die Bevölkerung würden von der Sanierung profitieren, meinte auch Sport-Austria-Präsident Hans Niessl.

2019 wurden im Hallenbad 72.000 Besucherinnen und Besucher gezählt, 20.000 davon waren Schülerinnen und Schüler.