Das war das Sportjahr 2021

Die Olympischen Spiele in Tokio standen mit strengen Auflagen ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie. Die Segler Thomas Zajac und Tanja Frank, Medaillengewinner von 2016, trugen bei der Eröffnung die österreichische Fahne – mehr dazu in Olympiateilnehmer verabschiedet.

Während Judokas, Kletterer und Radfahrerinnen jubelten, war Olympia für das Segelteam eine Enttäuschung. Die Regatta ging für die burgenländischen Boote jenseits der Top-Zehn zu Ende – mehr dazu in Segeln: Ernüchternde Olympia-Bilanz. Luka Wraber von der ASKÖ Neudörfl scheiterte in der Badminton-Vorrunde. Patrick Konrad aus Eisenstadt kam im Radrennen der Herren immerhin auf den 18. Platz.

Eiskunstläuferin Miriam Ziegler qualifizierte sich mit ihrem Salzburger Partner Severin Kiefer durch den elften WM-Platz im Paarlauf für Olympia. Es wurde ihre vierte Olympiateilnahme – mehr dazu in Eiskunstlauf: Ziegler/Kiefer holen Olympiaticket und in Eiskunstlauf-WM: Ziegler/Kiefer gut gestartet.

Grabowski holte Bronze bei Schwimm-EM

Sehr gut lief es für Lena Grabowski. Die Teenagerin schwamm bei ihren ersten Olympischen Spielen auf Platz zwölf über 200 Meter Rücken – mehr dazu in Grabowski holt bestes Damen-Ergebnis. Grabowski legte im Herbst dann noch nach und gewann Bronze bei der Kurzbahn Europameisterschaft – mehr dazu in Grabowski holt mit Rekord EM-Bronze.

Dujmovits holte WM-Bronze

Bei der Snowboard-WM im März krönte Julia Dujmovits ihre Comebacksaison mit WM-Bronze im Parallel-Riesentorlauf – mehr dazu in Julia Dujmovits holt WM-Bronze. Auch im Weltcup fährt Julia Dujmovits dreimal in die Top 6.

Dazu kamen 2021 weitere erfolgreiche Burgenländerinnen: Lisa Fuhrmann wurde Junioren Europameisterin im Jiu-Jitsu – mehr dazu in EM-Gold für Lisa Fuhrmann im Jiu-Jitsu. Das Bahnrad-Ass Verena Eberhardt siegte im Omnium Nations-Cup – mehr dazu in Eberhardt holt Silber und Bronze in Hongkong. Kristina Posch wurde zweite im Grasski-Weltcup und holte eine WM-Medaille.

Charlize Mörz qualifizierte sich mit 16 erstmals für eine Turn-Weltmeisterschaft – mehr dazu in Turnerin Charlize Mörz für WM in Japan nominiert – und in Turnen: Erfolgreicher Auftritt von Mörz bei WM. Daniela Fritz aus Siegendorf gewann Silber bei der Voltigier-WM im Teambewerb – mehr dazu in Voltigier-WM: Fritz holt Silber.

Nico Wiener wurde Weltmeister

Aber auch die Männer aus dem Burgenland sorgten für Erfolge: Nico Wiener wurde in den USA Weltmeister im Bogenschießen mit dem Compoundbogen – mehr dazu in Bogenschütze Nico Wiener ist Weltmeister. Wiener gewann außerdem zwei EM-Goldmedaillen im 3-D-Bogenschießen.

Nico Wiener im Interview mit ORF Burgenland-Sportredakteur Michael Guttmann

Wiesberger bei Ryder Cup

Golfer Bernd Wiesberger spielte als erster Österreicher in der Geschichte beim Ryder Cup – mehr dazu in Sensation: Wiesberger bei Ryder Cup und in Ryder Cup: Wiesberger punktelos, aber begeistert. Europa verlor zwar das Duell mit den USA – dafür gewann Wiesberger noch ein Turnier in Dänemark mehr dazu in Wiesberger holt in Dänemark achten Titel.

Konrad gewann Etappe bei Tour de France

Historisches lieferte Patrick Konrad aus Eisenstadt. Er gewann im Sommer als erst zweiter Österreicher eine Etappe bei der Tour de France – mehr dazu in Tour de France: Konrad triumphiert auf 16. Etappe. Konrad wurde auch Rad-Staatsmeister.

Alles Fußball

Im Juni drehte sich alles um König Fußball. Bei der Europameisterschaft erreichte Österreichs Team das Achtelfinale und scheiterte dort erst knapp am späteren Champion Italien. Der burgenländische Anteil in diesem Team war Verteidiger Christopher Trimmel, der sein Länderspieljahr im November mit seinem ersten Tor in für das Nationalteam beschloss. Sonst war das Burgenland im österreichischen Fußballgeschehen 2021 eher eine Randerscheinung.

Im Herbst wurde der Burgenländer Gerhard Milletich ÖFB-Präsident und neuer mächtiger Mann im österreichischen Fußball – mehr dazu in Milletich ist neuer ÖFB-Präsident

Wettskandal aufgeflogen

Zu Milletichs Nachfolger im BFV wurde der ehemalige Spitzen-Schiedsrichter Günter Benkö gekürt – mehr dazu in Günter Benkö ist neuer BFV-Präsident.

Benkö war erst einen Monat im Amt, da erschütterte ein Wettskandal die burgenländische Fußballszene. Mutmaßlich zehn Spiele in der Regionalliga wurden manipuliert. Vier Personen sitzen in Untersuchungshaft, darunter zwei Ex-Spieler des SC Neusiedl am See – mehr dazu in Wettskandal: Ermittlungen in „heißer Phase“ und Wettskandal: Tormann gesteht.

Es gab aber auch Grund zur Freude, etwa den Klassenerhalt des FC Südburgenland in der Frauen-Bundesliga. CoV zwang den Verband im Frühjahr, die Meisterschaften im Burgenland neuerlich abzubrechen. Dafür konnte die neue Herbstsaison durchgezogen werden.

Kühbauer wurde 50

Die burgenländische Fußballlegende Didi Kühbauer feierte im April seinen 50er – mehr dazu in Kühbauer ist 50: In der Ruhe liegt die Kraft, im Herbst musste er als Trainer von Rapid gehen – mehr dazu in Rapid trennt sich von Trainer Kühbauer.

Trauer um Paul Gludowatz

Getrauert wurde um Trainerlegende Paul Gludovatz. Der Erfolgscoach beim ÖFB und in Ried starb im November überraschend im Alter von 75 Jahren – mehr dazu in Paul Gludovatz gestorben.

Erfolgreiches Jahr für Basketballteams

Im Basketball verlief das Jahr 2021 erfolgreich. Die Oberwart Gunners wurden Cupsieger – mehr dazu in Oberwart Gunners zum fünften Mal Cupsieger. Die Blackbirds Güssing Jennersdorf wurden Meister in der zweiten Liga – mehr dazu in Blackbirds sind Meister der Zweiten Liga.

2022 finden die österreichischen Special Olympics Sommerspiele im Südburgenland statt. Es wird ein Groß-Ereignis der besonderen Art – Kick-off für Special Olympics und in Special Olympics: Neue Anlagen in Oberwart und in„Special Olympics“ 2022 im Burgenland.