Sportjahr 2024 im Zeichen von Olympia

Die Stadt der Liebe wird im Sommer zur Stadt des Sports: In Paris finden die 33. olympischen Sommerspiele statt. Schon jetzt fix dabei ist ein Segel-Team mit burgenländischer Beteiligung. In der Nacra17 Klasse werden entweder die Neusiedlerin Tanja Frank mit Lukas Haberl oder das Duo Laura Farese und Matthäus Zöchling vom Union Yachtclub Neusiedlersee am Start sein – mehr dazu in Segler: Olympia-Vorbereitung am Neusiedler See.

Weitere Burgenländerinnen und Burgenländer kämpfen noch um ein Ticket für das größte Sportereignis der Welt, unter anderem Leichtathlet Raphael Pallitsch, Sportschütze Richard Zechmeister, Schwimmerin Lena Grabowski oder Badminton-Profi Luka Wraber – mehr dazu in Raphael Pallitsch will zu Olympia 2024 und EM: Schütze Zechmeister zielt auf Olympia.

U20-WM: Valentin Mädl reist nach Kolumbien

Die Mönchhofer Fußballerin Valentina Mädl ist im September mit dem Frauen U20-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien dabei. Bereits im Frühjahr wird es für Oberwart, Neusiedl und Draßburg in der Regionalliga Ost ernst. Alle drei Teams kämpfen um den Klassenerhalt. Darüber müssen sich die Oberwart Gunners in der Basketball-uperliga keine Gedanken machen. Nach dem schwachen Saisonstart will man aber wieder zurück zu alter Stärke finden – mehr dazu in Gunners in der Krise.

Im Burgenland findet am 26.Jänner mit der „24-Stunden-Extrem-Tour“ das erste Sportgroßereignis statt. Weiter geht es im Mai mit einem hochkarätigen Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt. Ende August folgt der traditionelle Triathlon in Podersdorf. Im Dezember findet in Österreich die Handball-Europameisterschaft der Frauen statt, ein besonderes Großereignis für Stefanie Kaiser aus Neudörfl.