Gunners in der Krise

73:92 mussten sich die Gunners dem BC Vienna geschlagen geben. Nach dem aus Oberwarter Sicht enttäuschenden Spiel, sparte Trainer Horst Leitner nicht mit Kritik: „Die haben sich aufgegeben. Wir machen die Fouls nicht dort, wo wir sie machen müssen. Wir machen Fouls, wo wir billig reingrätschen, dem Gegner Freiwürfe schenken. Wir selbst attackieren den Korb nicht, wir werfen von drei Metern, weil wir uns in die Hose machen, dass wir vielleicht gefoult werden. Viele von den Dingen, die einen – unter Anführungszeichen – ‚Mann‘ ausmachen, fehlen uns.“ Der einzig positive Aspekt der letzten Begegnung war, dass die Distanzwürfe hervorragend klappten.

Käferle: Jeder muss sich selbst an der Nase nehmen

Es sei natürlich immer ein Problem, wenn man zwei Starter vorgeben müsse, sagte Gunners-Kapitän Sebastian Käferle: „Aber Basketball ist immer noch ein Mannschaftssport und darum sollte uns das nicht so behindern.“ Am Dienstag müsse sich einfach jeder selber an der Nase nehmen und fokussiert und willig ins Training kommen, um besser zu werden, forderte der Kapitän. Nächsten Sonntag spielen die Gunners auswärts gegen Meister Gmunden.