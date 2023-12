Segler: Olympia-Vorbereitung am Neusiedler See

Für die burgenländischen Seglerinnen und Segler geht ein ereignisreiches und durchaus erfolgreiches Jahr 2023 zu Ende. Mit Blick auf das neue, große Olympia-Jahr 2024 schwört sich Österreichs Surf- und Segelelite in Neusiedl auf die Spiele in Paris ein. „Wir machen hier viele coole Team Building-Aktivitäten. Das ist ein sehr cooles Event, das der Verband hier für uns organisiert“, erklärt Segler Clemens Kübber.

ORF

Vier Olympia-Quotenplätze haben Österreichs Segler und Surfer schon in der Tasche. Einen davon holt in der Nacra-17-Klasse die Neusiedlerin Tanja Frank mit ihrem Steuermann Lukas Haberl bei der Europameisterschaft. Wir haben nicht nur das Ticket geholt, sondern auch einen vierten Platz bei der EM. Das ist für uns ein richtig gutes Ergebnis", so Tanja Frank.

Nacra-17: Zweikampf um Olympia-Ticket

Das bedeutet aber noch nicht, dass es für die Beiden auch fix zu Olympia geht. Pro Klasse gibt es für jedes Land nur einen Quotenplatz. Wer den bekommt, entscheidet am Ende der Verband. Davon könnten die Neusiedlerin Laura Farese und Vorschoter Matthäus Zöchling profitieren. Sie sind ebenfalls im Nacra-17 unterwegs. Zwischen den beiden ungefähr gleichstarken Duos bahnt sich im Frühjahr ein Zweikampf an.

Dominik Matesa/Candidate Sailing

„Es ist jetzt noch schwer zu sagen, wer am Ende des Winters in die nächste Saison besser reinstarten wird. Wir schätzen es schon so ein, dass sich da noch viel tun kann und werden auf jeden Fall hart arbeiten“, so Zöchling. „Es ist natürlich cool, dass wir das Ticket geholt haben, aber im Endeffekt sind wir uns bewusst, dass das jetzt nicht wirklich was aussagt. Wir werden trotzdem den ganzen Winter jetzt gut trainieren, nächstes Jahr haben wir noch einige Regatten, die zählen“, so Lukas Haberl.

Kitesurfer Bontus nimmt die Top-8 ins Visier

Sein Quartier in Paris fast schon buchen kann Kitesurfer Valentin Bontus vom Yachtclub Podersdorf. Er ist in der neo-olympischen Formula Kite-Klasse klar die Nummer eins in Österreich. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer holt er als Vierter überraschend den Quotenplatz. Für das nächste Jahr noch höher hinaus gehen. „Das Ziel für die Olympischen Spiele ist es, die Top-8 zu erreichen. Weil durch diese Platzierung bekommt man quasi das Olympische Diplom. Es ist alles möglich. Die Olympischen Spiele sind immer speziell und da kann viel passieren“, so Bontus.

ORF

Schwierig werden könnte es mit den Spielen für Clemens Kübber in der Klasse ILCA 7 und für IQ-Foillerin Lorena Abicht vom Union Yachtclub Neusiedler See. Beide können bisher noch nicht mit Top-Ergebnissen aufwarten, die kleine Olympia-Chance lebt aber zumindest bis zu den sogenannten Last-Chance-Regatten im Frühjahr. Bis dahin wartet auf alle Athleten viel Arbeit. Das Programm ist dicht, bevor es Ende Juli hier am Hafen von Marseille ernst wird.