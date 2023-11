Sport

Haberl/Frank holen Olympia-Quotenplatz

Lukas Haberl und Tanja Frank vom „Union Yachtclub Neusiedlersee“ haben bei der Nacra17-EM vor Vilamoura in Portugal den Olympiaquotenplatz für Österreich in der Katamaran-Klasse fixiert. Das Duo hat am Sonntag gleich vier Top-Ten-Ergebnisse abgeliefert.