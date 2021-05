EM: Schütze Zechmeister zielt auf Olympia

Am Schießstand in Eisenstadt ist Richard Zechmeister auf der Suche nach dem perfekten Schuss. Ab Montag soll dieser bei der Europameisterschaft gelingen – im besten Fall mehrfach. Denn in Osijek werden noch zwei Tickets für die olympischen Spiele vergeben – eines im Bewerb mit der Luftpistole und eines mit der Schnellfeuerpistole. „Ich habe heuer um einiges mehr mit der Schnellfeuer trainiert. Trotzdem sehe ich die Chancen bei der Luftpistole um ein kleines bisschen höher“, so Zechmeister.

ORF

Unabhängig von Nation oder Weltranglisten-Platz

Um einen oder bestenfalls beide Quotenplätze zu ergattern, braucht es aber eine Top-Leistung. Den Olympia-Startplatz bekommt nämlich jeweils der beste Schütze im Klassement, der bisher noch nicht qualifiziert ist. Unabhängig von Nation oder Weltranglisten-Platz. „Ich schätze, dass man ins Finale der besten sechs oder acht kommen muss und dort im Finale…es wird nicht weit weg von den Medaillenplätzen sein, dass der Quotenplatz vergeben wird.“

Einschätzung schwierig

Dass Zechmeister für die EM bereit ist, zeigte er am vergangenen Wochenende bei einem Trainingswettkampf in Deutschland. Sowohl mit Luftpistole als auch der Schnellfeuerpistole hat der 45-Jährige den gültigen österreichischen Rekord unterboten. Trotzdem ist eine Einschätzung schwierig: „Wir haben seit 15 Monaten keinen einzigen Bewerb gehabt. Keine Ahnung wie die Gegner drauf sind. Selber kann man es auch nicht richtig einschätzen. Muss man sich überraschen lassen.“

Zechmeister ist erst seit drei Jahren professioneller Sportschütze und kämpft schon jetzt um Gold, Silber und Bronze bei der Europameisterschaft – und um ein Ticket für das größte Sportereignis der Welt.