Hergovich zum neuen Landtagspräsidenten gewählt

Vor der Wahl des neuen Ersten Landtagspräsidenten hielt Dunst ihre Abschiedsrede als Landtagspräsidentin. „Ich habe das Amt der ersten Landtagspräsidentin in viereinhalb Jahren sehr gerne und mit großer Begeisterung und großer Verantwortung getragen“, erklärte Dunst. Die Menschen auf die politische Reise mitzunehmen, sei ihr immer wichtig gewesen, verwies sie etwa auf die Einführung des Live-Streams und der Gebärden-Dolmetscher oder die Besuche von Schülern: „Es ist uns gelungen, den Landtag um vieles transparenter zu machen.“ Auch mahnte sie, die Demokratie wachsam zu hüten – mehr dazu in Dunst: „Politik muss wachsam sein!“ .

„Als ich in Moschendorf im Gemeinderat begonnen habe, hätte ich mir nie vorstellen können, einmal höchste Ämter in der Landesregierung und zuletzt das höchste Amt des Landtages bekleiden zu dürfen. Es waren schwierige Zeiten, viel Arbeit, aber die schönen Zeiten haben bei weitem überwogen“, bilanzierte Dunst. Sie übergab dann den Vorsitz an den Zweiten Präsidenten Walter Temmel (ÖVP), bevor sie auf ihrem Abgeordnetensitz in der ersten Reihe Platz nahm.

Eine ungültige Stimme

Gewählt wurde anschließend in geheimer Wahl. Vor der Auszählung der Stimmzettel gab es ein kleines Hindernis zu überwinden, denn einer dürfte unter ein Brett in der Wahlurne gerutscht sein. Als dieses weggehoben wurde, stand nach der Auszählung Hergovich als neuer Landtagspräsident fest. Von den 35 anwesenden Abgeordneten votierten 34 für den bisherigen roten Klubobmann, eine Stimme war ungültig. Der neue Präsident erklärte daraufhin, die Wahl „sehr gerne“ anzunehmen.

Hergovich kündigt Demokratieoffensive an

„Ich trete das Amt mit großer Demut und Freude und Motivation an. Ich habe schon viele Projekte im Kopf, die ich umsetzen möchte“, kündigte er etwa gleich eine Demokratieoffensive an. Im Rahmen dieser sollen die Burgenländer in den Landtag eingeladen werden, um mit den Fraktionen und der Landesregierung über Demokratie zu diskutieren. „Insbesondere die Jugend will ich für diesen Diskurs gewinnen.“

Aus der Tagespolitik werde er sich zurückziehen – dies sei Aufgabe der Klubobleute –, will aber seine Stimme erheben, wenn es um Demokratie, Volksgruppen oder Minderheiten geht. Hergovich erklärte, er wolle ein „Brückenbauer“ sein zwischen den Fraktionen, der Regierung, dem Landesrechnungshof und der Bevölkerung. In seiner Antrittsrede plädierte er außerdem für „Fair play“ und einen respektvollen Umgang miteinander.

Hergovichs Werdegang

Der 47-jährige Trausdorfer begann seine politische Laufbahn als Jugendvorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten. Er war auch im Bundesvorstand der Gewerkschaftsjugend. 1995 begann er seine berufliche Tätigkeit in der Arbeiterkammer als Referent in der Abteilung Arbeitsrecht. Ab Oktober 1997 war Hergovich Mitglied des Gemeinderates seiner Heimatgemeinde. Seit 2008 ist er Mitglied des Landtages. Die Funktion des SPÖ-Klubobmannes übte er von 2015 bis 2017 und danach erneut ab 2020 aus. Zuletzt war Robert Hergovich SPÖ-Bereichssprecher für Arbeitsmarkt und Sport. Er ist entfernt mit dem niederösterreichischen SPÖ-Politiker Sven Hergovich verwandt – mehr dazu in Hergovich: Unerwartete Familienbande .

Wiesler folgt Benkö – Dunst verabschiedete die „blaue Lady“

Gleich zu Beginn der Landtagssitzung am Donnerstag wurde der neue FPÖ-Landtagsabgeordnete Markus Wiesler von Dunst angelobt. Er war bereits von 2015 bis 2020 Mitglied des Landtages. Wiesler folgt der früheren Dritten Landtagspräsidentin Ilse Benkö nach, die das Landesparlament nach 23 Jahren verließ – mehr dazu in FPÖ: „Blaue Lady“ Benkö geht in Politpension. Sie wohnte der Sitzung wie auch der ehemalige Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und der frühere Landtagspräsident Christian Illedits bei. Zu Beginn der Sitzung würdigte Verena Dunst Benkös langjährige Tätigkeit im Landtag:

„Ich möchte mich für die 23 Jahre, die du im Landtag gearbeitet hast, die fünf Jahre, wo du als dritte Landtagspräsidentin gezeigt hast, wie man führt, wie man leitet, wie man korrespondiert, wie man bei den Menschen ist, im Namen der burgenländischen Bevölkerung, aber auch besonders im Namen des Hohen Landtages sehr, sehr herzlich bedanken“, so Dunst. Sie bezeichnete Benkö als „großartige Frau mit Handschlagqualität“.