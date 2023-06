FPÖ: „Blaue Lady“ Benkö geht in Politpension

In der Rot-Blauen Koalition von 2015 bis 2020 war Benkö Dritte Landtagspräsidentin. Die Landtagssitzung am Donnerstag war ihre letzte – mehr dazu in Keine Mehrheit für FPÖ-Misstrauensantrag.

„Höchst an der Zeit, dass ich mein Mandat übergebe“

Gegenüber dem ORF spricht die 62-Jährige Oberwarterin am Freitag – nach einem Bericht der BVZ – von „etwas Wehmut“ beim Abschied. „Alles hat seine Zeit. Jetzt ist die Zeit reif für mich. Mehr als dreieineinhalb Jahrzehnte ziemlich an der Spitze der Freiheitlichen – sei es auf Bezirks- und Gemeindeebene, oder sei es im Landtag – sind genug. Jede Zeit hat seine und ihre Heroes. Es ist höchst an der Zeit, dass ich mein Mandat übergebe“, so Benkö.

Im Landtag nachrücken soll bei der FPÖ nach der Sommerpause der Oberwarter Bezirksparteiobmann Markus Wiesler, der bereits Abgeordneter war. Die Freiheitlichen haben derzeit drei Mandate im Landtag. Im Wahlkampf 2015 sorgte die Südburgenländerin mit einem Ausflug in die Musik für Aufsehen: Sie warb als „blaue Lady“ mit dem Schlager „So schaut’s aus“ um Stimmen.