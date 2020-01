Viele Neue im Landtag

Am 17. Februar wird die konstituierende Landtagssitzung stattfinden: 19 Sitze gehen an die SPÖ – sie hat damit die absolute Mehrheit-, elf an die ÖVP, vier Sitze an die FPÖ und die Grünen sind mit zwei Abgeordneten vertreten. Die 36 Mandatarinnen und Mandatare kommen aus insgesamt 28 verschiedenen Gemeinden. Für die SPÖ ziehen zehn neue Abgeordnete in den Landtag ein, für die ÖVP fünf und für die FPÖ zwei.

Fotostrecke mit 12 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Personaländerungen bei der SPÖ

Bei der SPÖ gibt es also zahlreiche Personaländerungen: Christian Dax ist nicht mehr Landesgeschäftsführer, wird aber erstmals ein Landtagsmandat besetzen. Auch der nunmehr alleinige SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst wird Abgeordneter. Neu dabei sind auch der Kfz-Technikermeister Gerhard Bachmann aus Deutsch Jahrndorf und der Bürgermeister von Winden am See, Erwin Preiner. Die Direktorin der Mittelschule Siegendorf, Rita Stenger, sowie der Oggauer Bürgermeister Thomas Schmid sind ebenfalls neue Abgeordnete im SPÖ-Landtagsklub.

Aus Mattersburg bekommt die Direktorin der Polytechnischen Schule, Claudia Schlager, ebenso ein SPÖ-Mandat wie der Neudörfler Bürgermeister Dieter Posch. Polizist Roman Kainrath aus Lutzmannsburg und die Oberpullendorfer Vize-Bürgermeisterin Elisabeth Trummer sind ebenfalls neu.

Landeswahlbehörde Burgenland

ÖVP stellt jüngste Abgeordnete

Neu für die ÖVP im Landtag sind Bürgermeister Gerald Handig aus Edelstal und sein Amtskollege Johannes Mezgolits aus Donnerskirchen. Auch die Bürstenmacherin Melanie Eckhardt aus Mattersburg, die Pinkafelder Landwirtin Carina Laschober-Luif und Julia Wagentristl aus Zemendorf sind Neo-Abgeordnete. Wagentristl ist mit 26 Jahren außerdem die Jüngste aller Abgeordneten.

FPÖ: Von Regierungsbank auf Abgeordnetensitz

Bei der FPÖ wechseln Johann Tschürtz und Alexander Petschnig von der Regierungsbank in die Reihen der Abgeordneten. Tschürtz wird Klubobmann der Freiheitlichen.

ORF

Abgeordnete Bezirk Neusiedl am See

SPÖ: Kilian Brandstätter (Gols), Elisabeth Böhm (Neusiedl am See), Gerhard Bachmann (Deutsch Jahrndorf),Erwin Preiner (Winden am See)

Kilian Brandstätter (Gols), Elisabeth Böhm (Neusiedl am See), Gerhard Bachmann (Deutsch Jahrndorf),Erwin Preiner (Winden am See) ÖVP: Markus Ulram (Halbturn), Gerald Handig (Edelstal)

Markus Ulram (Halbturn), Gerald Handig (Edelstal) FPÖ: Alexander Petschnig (Neusiedl am See)

Abgeordnete Bezirk Eisenstadt-Umgebung

SPÖ: Robert Hergovich (Trausdorf), Rita Stenger (Siegendorf), Thomas Schmid (Oggau)

Robert Hergovich (Trausdorf), Rita Stenger (Siegendorf), Thomas Schmid (Oggau) ÖVP: Christoph Wolf (Hornstein), Johannes Mezgolits (Donnerskirchen)

Abgeordnete Landeshauptstadt Eisenstadt

ÖVP: Thomas Steiner

Thomas Steiner FPÖ: Geza Molnar

Geza Molnar Die Grünen: Regina Petrik

Abgeordnete Bezirk Mattersburg

SPÖ: Roland Fürst, Gerhard Hutter (beide Bad Sauerbrunn), Claudia Schlager (Mattersburg), Dieter Posch (Neudörfl)

Roland Fürst, Gerhard Hutter (beide Bad Sauerbrunn), Claudia Schlager (Mattersburg), Dieter Posch (Neudörfl) ÖVP: Melanie Eckhardt (Mattersburg), Julia Wagentristl (Zemendorf)

Melanie Eckhardt (Mattersburg), Julia Wagentristl (Zemendorf) FPÖ: Johann Tschürtz (Loipersbach)

Abgeordnete Bezirk Oberpullendorf

SPÖ: Roman Kainrath (Lutzmannsburg), Elisabeth Trummer (Oberpullendorf)

Roman Kainrath (Lutzmannsburg), Elisabeth Trummer (Oberpullendorf) ÖVP: Patrick Fazekas (Neutal)

Abgeordnete Bezirk Oberwart

SPÖ: Kurt Maczek (Pinkafeld), Doris Prohaska (Großpetersdorf), Christian Dax (Oberwart)

Kurt Maczek (Pinkafeld), Doris Prohaska (Großpetersdorf), Christian Dax (Oberwart) ÖVP: Carina Laschober-Luif (Pinkafeld), Georg Rosner (Oberwart)

Carina Laschober-Luif (Pinkafeld), Georg Rosner (Oberwart) FPÖ: Ilse Benkö (Oberwart)

Ilse Benkö (Oberwart) Die Grünen: Wolfgang Spitzmüller (Oberschützen)

Abgeordnete Bezirk Güssing

SPÖ: Verena Dunst (Moschendorf) und Wolfgang Sodl (Oberdorf)

Verena Dunst (Moschendorf) und Wolfgang Sodl (Oberdorf) ÖVP: Walter Temmel (Bildein)

Abgeordneter Bezirk Jennersdorf