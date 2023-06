Landtag: FPÖ-Misstrauensantrag gegen Doskozil

Die FPÖ will einen Misstrauensantrag gegen den Landeshauptmann stellen und braucht dafür die Unterschriften von einem Drittel der Abgeordneten, also zwölf. Klubobmann Johann Tschütz kann auf die Unterstützung durch die ÖVP zählen – mehr dazu in ÖVP unterstützt blauen Misstrauensantrag gegen Doskozil. Abgestimmt wird über den Antrag laut Landtagsdirektion am Ende der Landtagssitzung. Aufgrund der absoluten Mehrheit der SPÖ wird der Misstrauensantrag gegen Doskozil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden.

ÖVP-Dringlichkeitsantrag umfasst sechs Punkte

Die ÖVP hat einen Dringlichkeitsantrag angekündigt, der inhaltlich sechs Punkte umfasst. Die Volkspartei fordert etwa eine Strompreissenkung durch die Burgenland Energie auf das Vorkrisenniveau und die Abschaffung der Baulandabgabe.

Die SPÖ verweist auf Erleichterungen bei der der Ausbildung von Elementarpädagoginnen. Das Quereinsteigen wird erleichtert. Einen Antrag zum Sicherheitsausbau der Schnellstraße S4 hat die SPÖ gemeinsam mit ÖVP und FPÖ eingebracht. Das hätte man sich sparen können, sagen die Grünen. Der Ausbau sei ohnehin schon beschlossene Sache. Den Misstrauensantrag finden sie unangebracht.