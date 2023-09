Doskozil: „Bin bereit nächste Periode zu kandidieren“

Im Sommergespräch sagte Doskozil, dass er grundsätzlich bereit sei, für eine weitere Periode zu kandidieren. Auf eine fixe Kandidatur wolle er sich aber noch nicht festlegen. „Ich habe persönlich immer gesagt, dass es das Wichtigste eines Spitzenkandidaten ist, dass seine Werte passen, dass er die Partei zieht und dass wir in der Lage sind, das Ergebnis von 2020 wieder zu bestätigen. Diese Zahlen, diese Materialien dazu, dieses Wissen, das will ich haben, das benötige ich noch. Und dann werde ich entscheiden.“ Wenn es einen Kandidaten gebe, davon gehe er aus, werde es keine Mitgliederbefragung geben, so Doskozil im Sommergespräch.

ORF

Doskozil übte zuletzt Kritik an der Bundespartei

Nach dem Wahldebakel rund um den SPÖ-Bundesparteivorsitz stellte Doskozil als SPÖ-Landesparteivorsitzender im Juni und im Sommergespräch erneut klar, dass das Thema Bundespartei für ihn abgeschlossen sei – mehr dazu in Doskozil: „Kapitel Bundespolitik abgeschlossen“. Dennoch übte Doskozil erst vor Kurzem wieder Kritik an einigen Forderungen der Bundespartei – mehr dazu in Doskozil kritisiert Spitzengewerkschafter – und war bei der Tour von SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler im Burgenland nicht dabei, weil er im Ausland war – mehr dazu in Babler im Burgenland: Er sieht SPÖ geeint.

Im Landtag hat die SPÖ aktuell mit 19 Mandaten die absolute Mehrheit – mehr dazu in SPÖ schafft Absolute. Die SPÖ setzt auf Themen wie leistbares Wohnen, Pflege und Mindestlohn. Bei der Gemeinderatswahl vergangenen Oktober war die SPÖ die klare Nummer Eins und gewann deutlich dazu und hält 95 Bürgermeistersessel – SPÖ im Burgenland mit so vielen Bürgermeistern wie noch nie.